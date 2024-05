Palavra do Leitor - 25 de maio de 2024

Balcão de negócios – 1

“Luiz Fernando: S.Bernardo virou ‘balcão de negócios’ sob Morando” (Política, ontem). Concordo com o deputado. O próximo prefeito terá de fazer auditoria em todos os contratos da atual gestão. Vendeu os prédios públicos, mas além de praças e asfalto que dissolve na primeira chuva, não vemos investimentos em áreas prioritárias, como a saúde.

Marina Gusmão Andrade

do Instagram

Balcão de negócios – 2

Ótima iniciativa do deputado Luiz Fernando. Denunciar a transformação da Prefeitura em ‘balcão de negócios’ na administração de Orlando Morando é um passo importante para a moralização da gestão pública em São Bernardo.

Fel Ferreira

do Instagram

Balcão de negócios – 3

É isso mesmo deputado, esse desgoverno do Morando e seus sócios Manente e Marcelo está destruindo nossa cidade.

Anderson Lopes Menezes

do Instagram

Balcão de negócios – 4

Político é especialista em falar a verdade sobre o rival, mas mentir sobre si. Que tal levantarmos algumas coisas ocorridas na gestão do Marinho, hein? Vamos começar com o museu do Lula.

Pedro Miranda

do Instagram

Justiça

Aos poucos, todos os larápios da Nação vão se safando das condenações por lavagem e desvio de dinheiro, corrupção ativa e passiva, formação de quadrilha, peculato etc. Assim, temos um ex-condenado presidindo o País; Dirceu, de tantas glórias, ironicamente falando, já teve um dos processos arquivados por prescrição de prazo numa decisão por 3 a 2 de uma das turmas do nosso glorioso STF – também com ironia, por favor. Este tem outros diversos inquéritos nas costas também, mas, pelo andar da carruagem, pouco podemos esperar da nossa (in)justiça. O que dizer então de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, livre, leve e solto, condenado a mais de 400 anos de prisão? Agora, Fachin manda arquivar inquérito contra Romero Jucá e Renan Calheiros, figurinhas carimbadas em se tratando de todos os tipos de falcatruas, que teriam recebido propinas pagas pela Odebrecht, conforme delação do todo poderoso do conglomerado empresarial, o próprio corruptor Marcelo Odebrecht. E depois queriam cassar Moro, assim como fizeram com Deltan Dalagnol, uma aberração. É o poste fazendo xixi no cachorro faz tempo. Depois dizem que brasileiro não sabe votar. Até concordo, agora, o Judiciário sabe julgar? Não deveria ser o primeiro a tirar estes trastes da vida pública? Como dizia Renato Russo mais de duas décadas atrás, “que país é este...?”

Mauri Fontes

Santo André

Resposta

Em relação à carta do leitor Ailton Lima (Sabesp, dia 24), a Sabesp esclarece que realizou a manutenção de desobstrução da rede esgoto, na Avenida Dom Pedro de Alcântara, na noite de quarta-feira (22), concluindo os trabalhos na madrugada de quinta-feira (23). A Companhia reforça que os trabalhos foram realizados nesse horário para não impactar o trânsito na região.

Sabesp

Capital

Dengue

Notícia urgente: Santo André está com surto de dengue! O prefeito está omitindo informações! Dengue mata! Com um adendo; outros municípios estão fazendo campanhas de conscientização, agentes da vigilância estão visitando imóveis e fazendo a desinfecção nos bairros através do fumacê, que é bem eficaz, Santo André está ignorando e negando a epidemia.

Silvia Salia

do Instagram