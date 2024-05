Obituário - 27 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Maria Hoppe, 101. Natural de Santa Adélia (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Augusto Stanguini, 93. Natural de São João da Boa Vista (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 22, em Santo André. Cemitério Municipal de Aguaí (SP).

Olívio Massarente, 92. Natural de Novo Horizonte (SP). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Yolanda Nunes Saraiva, 85. Natural de Guariba (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Maria Aparecida Dovadoni Biasom 84. Natural de Avaré (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Dia 22. Memorial Jardim Santo André.

Armando Francisco, 82. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Onofra Leonardo dos Passos, 81. Natural de Valparaíso (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida dos Santos, 80. Natural de Andradas (SP). Residia na Vila América, em Santo André. Dia 22. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Sebastião Pereira Lima, 80. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 22. Jardim da Colina.

João Pereira Matos, 77. Natural de Canavieira (BA). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Autônomo. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edson Feitosa Santos, 76. Natural de Canhobas (SE). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 22. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Geraldo Sebastião da Silva, 74. Natural de São João do Rio do Peixe (PB). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Wesley Ferreira de Paulo, 31. Natural de Santo André. Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Jornalista. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO BERNARDO

Heliodoro Santos Nascimento, 86. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 22. Cemitério da Paulicéia.

Helena Medvedevas Lopes, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 22, em Santo André. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Luzia Joanette, 87. Natural de Santo Anastácio (SP). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 22. Cemitério das Lágrimas.

Maria de Lourdes Coelho Pereira, 77. Natural de Paulistana (PI). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 22. Crematório Vila Alpina.

MAUÁ

Daiana Cândido da Silva, 39. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 22, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.