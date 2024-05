Obituário - 26 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

José Gomes de Almeida, 93. Natural de Pastos Bons (MA). Residia no Parque das Nações. Empresário. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Spessi Pengue, 89. Natural do Espírito Santo do Pinhal (SP). Residia no Parque Erasmo Assunção, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Fernandes Filho, 89. Natural de Açucena (MG). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Armando Voltolini, 88. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria Aparecida Bubola Rosa, 86. Natural de Galia (SP). Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Cozinheira aposentada. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Zanette, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 21. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Liduina Alves Romão, 67. Natural de Iguatu (CE). Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luís Carlos Moreno, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Sapopemba, em São Paulo, Capital. Motorista. Dia 21, em Santo André. Memorial Planalto, em São Bernardo.

Ilma D’Ajuda Alves de Oliveira, 53. Natural de Itarantim (BA). Residia no bairro Cata Preta, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Carlos Pereira Neto, 38. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Las Vegas, em Santo André. Técnico em informática. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

SÃO BERNARDO

Manoel Braz dos Santos, 90. Natural de Caruaru (PE). Residia em Itatiba (SP). Dia 21. Cemitério da Paulicéia

Antonio Lourenço Carniel, 81, Natural de Itajaí (SC). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério da Paulicéia.

Alice Soares de Freitas, 77. Natural de Capelinha (MG). Residia na Cidade Miramar, em São Bernardo. Pensionista. Dia 21, em Santo André. Memorial Jardim Santo André.

SÃO CAETANO

Anna Martins Sanches, 95. Natural de São Caetano. Residia no bairro Jardim Dia 21. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Sueli Carboneiro, 63. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 21. Cemitério das Lágrimas.

Manoel Pereira de Lucena Filho, 58. Natural de Jati (CE). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Cleusa Rodrigues Santos, 67. Natural de Jequié (BA). Residia no bairro Eldorado. Dia 21. Vale da Paz.

Norberto Pereira de Andrade, 64. Natural de São João (PI). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Euclides Marane, 94. Natural de Cedral (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Valdinéia Aparecida Santos, 59. Natural de Umuarama (PR). Residia no Jardim Camargo, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

Luzia Izabel da Silva, 54. Natural de Inajá (PE). Residia no Jardim Itapark, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

RIBEIRÃO PIRES

Luiza Aparecida Mathias Alexandre, 71. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Vila Sueli, em Ribeirão Pires, Dia 21, em Santo André. Cemitério São José.