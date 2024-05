EUA prorroga até 2025 isenção de tarifas para alguns produtos da China

O escritório da Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês), Katherine Tai, comunicou nesta sexta-feira que estenderá a isenção para alguns produtos das tarifas impostos a itens chineses. A dispensa estava prevista para expirar em 31 de maio deste ano, mas agora será prorrogada até 31 de maio de 2025 para alguns itens específicos.

Segundo o órgão, o objetivo é permitir um "período de transição", possivelmente para reduzir impactos sobre empresas americanas.

As tarifas seguem a legislação prevista na chamada "Seção 301", que permite ao presidente tomar medidas apropriadas contra práticas comerciais injustas de um outro país.

Ao impor uma rodada de tarifas contra a China, o governo determinou um processo no qual alguns produtos podem ser excluídos do esforço retaliatório, muitas vez por serem em setores mais sensíveis. No geral, essas isenções tendem a recair a produtos médicos e algumas manufaturas.

Na semana passada, a Casa Branca anunciou a imposição de tarifas para uma nova rodada de setores chineses, entre eles o de veículos elétricos.