Aos domingos, Tom Cavalcante vai fazer a diferença da TV

A Globo já tem o seu domingo estabelecido, assim como para o SBT, após a saída da Eliana, sabemos que a sua grade será dividida entre Celso Portiolli e Patrícia Abravanel. Só falta o anúncio oficial, portanto, tudo sem maiores alterações.

A grande novidade, de fato, acontecerá na Record, que além do Rodrigo Faro, terá a entrada de Tom Cavalcante nessa guerra dominical e com enormes chances de alcançar bons resultados.

O “Acerte ou Caia!” não será apenas um programa de disputas, formato que até já conhecemos. A atração promete explorar novos ingredientes em condições de atender a expectativa do público.

O que se sabe, a partir das gravações realizadas desde meados da semana passada em Buenos Aires, é de um clima de muita alegria e descontração, próprias de um grande show.

Ainda não se tem informações sobre seu horário de exibição, porém, com convicção, já faz crescer boas perspectivas para o segundo semestre.

Uma novidade que, sem dúvida, tem todas as condições de balançar os domingos.

Parceria

A ida de Marianne de Castro - responsável pela área de Aquisições e Distribuição de Conteúdo do Grupo Bandeirantes - para a LA Screenings, nos Estados Unidos, promete fortalecer a parceria entre Amazon e Band.

Existem projetos, em conversas avançadas, para fechar uma parceria que prevê a exibição de conteúdo da plataforma de streaming Prime Video na tela da emissora.

Em outra

Atriz e alguém sempre muito ativa nas redes sociais, Monique Alfradique vai estrear como apresentadora no canal E!.

Já está gravando, recebendo diferentes personalidades no “Beach Life”, nas areias do Rio, , mas a exibição só será em janeiro.

Foi bem

“Justiça 2”, produção do Globoplay, entregou os 28 episódios e deixou a impressão que, um dos seus poucos lançamentos, a jovem atriz Helena Kern, intérprete de Maria Eduarda, tem tudo para fazer carreira também na televisão aberta.

Helena vai agora retomar os estudos, mas com a certeza que um passo importante foi dado rumo a novos trabalhos.

Vai começar

A Globo está dando início, nesta semana, às gravações de “Mania de Você”, novela do João Emanuel Carneiro, definida para substituir “Renascer”.

Gabz, Chay Suede, Nicolas Prattes e Agatha Moreira formam o quarteto de protagonistas.

Nada consta

Data hoje, não existe nenhum registro que aponte a participação de Alane Dias, ex-BBB, em qualquer trabalho da dramaturgia da Globo.

Aliás, o entusiasmo de agora nem é mais o mesmo de antes.

Anote aí

O SBT não aposentou a ideia de produzir um reality show, formato quase que obrigatório da TV aberta.

Segundo se informa, o assunto, produção de um programa nesses moldes, está sendo muito bem conduzido por Daniela Beyruti.

Assuntando

Ainda sem qualquer formato nas mãos, a direção do SBT entende que precisa pesquisar as possibilidades de realizar qualquer coisa no gênero reality show.

O brinquedo é caro. Além dos custos que envolvem produção, qualquer um deles chega a envolver cerca de 500 ou até mais pessoas.

Funk

Aly Muritiba, diretor de “Cangaço novo”, série do Prime Video, deu início às filmagens de “Baile de Favela", no Rio, que conta a história de Sabrina, uma jovem que sonha em se tornar um grande nome do funk.

O elenco ainda não está inteiramente fechado, mas já tem definidas as presenças de Márcio Navarro e Isaú Junior. A produção é da Paranoid Filmes.

Negócios

Andrea Dallevo, principal executiva da programação da Rede TV!, participará da Rio2C, considerada o maior encontro de criatividade da América Latina, entre os dias 3 a 9 de junho no Rio.

O evento reúne grandes nomes da indústria de entretenimento, tecnologia e inovação. Um ambiente para troca de ideias e oportunidades de negócios.

Repique

Ontem, com a transmissão de São Paulo e Palmeiras, a Record News deu o start nas transmissões do Campeonato Paulista Feminino, com Lucas Pereira narrando e comentários de Camila Juliotti e Ana Paula Oliveira.

Ao todo serão 15 jogos para todo o Brasil e para a Europa, pela RNI.

Quem vai sobrar?

A nova versão da novela colombiana “Café com Aroma de Mulher”, muito em breve, poderá ser vista na programação da Band.

Resta saber em qual faixa horária da noite será exibida. Hoje, por ali, existem o “Melhor da Noite”, “Perrengue do Dia” e a série “Vikings”.

• “Cacau”, produção dirigida pelo brasileiro Edgard Miranda, está voando na portuguesa TVI...

• ... A trama, protagonizada por Matilde Reymão, tem aparecido frequentemente como a novela mais vista do horário.

• Terminaram as filmagens de “Fé para o impossível”...

• ... Trabalho que reúne Vanessa Giácomo, Dan Stulbach e Elisà Romero...

• ... Mas lançamento nos cinemas só no ano que vem.

• Só um aviso: Mylla Christie será a convidada do “Programa de Todos os Programas”, nesta terça, ao vivo.

• A cobertura da Record das enchentes do sul bateu também recordes de visualizações no YouTube...

• ... Foi um trabalho que exigiu também muito sacrifício e coragem.

• A médica Carolina Nocetti, referência em assuntos ligados à cannabis no Brasil, será a convidada do “D'ANNE-SE”, da Anne Lottermann, no YouTube....

• ... O programa sobre o tema será disponibilizado no dia 26 de junho.

• A versão brasileira de “Quilos Mortais”, por enquanto uma exclusividade do streaming e da TV paga, continua em alta...

• ... “Quilos Mortais Brasil” estreou no Discovery Home & Health, dia 21, e posicionou o canal entre os TOP 5 de maior audiência da TV por assinatura...

• ... Aumento de dois dígitos percentuais de audiência entre total indivíduos, além de liderar a categoria de estilo de vida em 220% acima de seus concorrentes...

• ... Como já dito por aqui, há uma grande torcida para que, futuramente, possa também entrar na grade da Record.

Quando se fala ou se crítica os remakes é que as comparações acabam sendo inevitáveis.

Por exemplo, o que dizer do elenco atual de “Renascer”, se a anterior teve Antônio Fagundes, Patrícia Pillar, Adriana Esteves, Osmar Prado, José de Abreu e Patrícia França, além do próprio Marcos Palmeiras. Entre outros. Por aí já fica difícil.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!