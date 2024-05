Ex-namorados de Kylie Jenner, Tyga e Travis Scott são vistos em briga física em Cannes

Eita! Aparentemente, os rappers norte-americanos Tyga e Travis Scott teriam entrado em uma briga física na madrugada desta sexta-feira, dia 24. Inicialmente, a informação correu nas redes sociais com um vídeo no qual dois homens trocam socos e até mesmo atiram objetos um sobre o outro. Agora, o site TMZ também postou sua versão dos fatos e afirma o desentendimento entre os famosos.

Em uma festa em Cannes, na França, as imagens em questão mostram que a briga passa de um lugar para outro, nos bastidores de um palco, e que mulheres presentes tentam sair de perto, enquanto outros homens tentam apartar a confusão. Também é possível ouvir alguém pedindo que eles parem.

Segundo a publicação do TMZ, a festa em questão foi promovida por Richie Akiva, um famoso empresário do meio. Fontes do veículo afirmam, inclusive, que o mal-estar entre os artistas foi gerado por ele. O promoter é dito por ter, até mesmo, comemorado a briga.

Além de Tyga e Travis Scott, o portal de entretenimento afirma que o namorado da cantora Cher, Alexander Edwards, também trocou socos com o rapper de Astroworld, confirmado para se apresentar no Brasil durante o Rock in Rio 2024.

Vale lembrar que Travis Scott começou a se relacionar com Kylie Jenner pouco depois da influenciadora terminar a relação com Tyga. Travis e Kylie tiveram dois filhos, se separaram e, atualmente, a famosa está em um relacionamento com o ator Timotheé Chalamet.