Cantor do hit Beautiful Girls, Sean Kingston é preso e polícia revela golpe envolvendo nome de Justin Bieber

Segundo informações do The New York Post, o cantor Sean Kingston, que ficou amplamente conhecido pelo hit Beautiful Girls e Eenie Meenie, parceria com Justin Bieber, foi preso na última quinta-feira, dia 23, junto a sua mãe após uma operação da SWAT.

Ambos estão sendo acusados de roubos e fraudes na Califórnia e foram detidos no mesmo dia, apesar de horários diferentes. O Gabinete do Xerife do Condado de Broward informou que o artista e Mama Kingston, como é conhecida nas redes sociais, enfrentam um processo de quebra de contrato movido contra Sean pela Ver Ver Entertainment.

Nos documentos, a empresa diz que o cantor fez a compra de uma televisão e equipamentos de som em 2023 e pediu para pagar um valor menor nos produtos e, em troca, ele prometeu produzir vídeos promocionais com a participação de Justin Bieber. A empresa alega que Kingston pagou 30 mil dólares pelo equipamento de áudio, mas não arcou com os custos da TV e muito menos entregou a promoção com o cantor canadense.

Mama Kingston, por sua vez, foi presa em uma mansão luxuosa na Flórida que estava alugada pela família. Ela enfrenta acusações parecidas com as do filho.