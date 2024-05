Vocalista da Banda Eva, Felipe Pezzoni passa por cirurgia de emergência em Salvador

Felipe Pezzoni, vocalista da Banda Eva, teve que passar por uma cirurgia de emergência no Hospital Cárdio Pulmonar, em Salvador, na Bahia. O artista detalhou sobre o procedimento e o que ocasionou a operação. Além disso, garantiu estar mais saudável do que nunca!

Antes de qualquer coisa, estou melhor e mais saudável do que nunca! Queria apenas dividir um pedacinho do que foi a minha última semana, foram dias desafiadores, mas que tomei como um lembrete gentil de que devemos sempre honrar e nutrir o nosso templo, começou na legenda da publicação no Instagram.

O cantor explicou que investigou um formigamento persistente e descobriu que ele era decorrente de uma compressão de uma hérnia cervical sobre a medula:

Foi tudo muito rápido, em cinco dias fiz exames, marquei a cirurgia, internei, operei e tive alta. Deus grandioso enviou a melhor equipe para me conduzir nesse processo, além de profissionais excepcionais, seres humanos incríveis, contou.

No vídeo, Felipe foi mais detalhado quanto ao que aconteceu:

- Fala, meus amores! Queria falar com vocês antes da cirurgia. Enquanto estou bonito, de cabelo arrumado. Para dizer que vou fazer uma cirurgia. Eu estava com uma dormência muito forte no braço, e aí eu fiz uma ressonância e descobri que estava com duas hérnias na cervical e que estavam comprimindo já a minha medula, e criando uma lesão na medula. Então é necessário essa cirurgia de emergência, que acontece durante as férias. Olha aí meu doutor, meu salvador! Indo para casa de alta. Quatro dias aqui, mais um desafio vencido. Nunca tinha feito nada de cirurgia. Agradeço muito a Deus por tudo ter dado certo, ter sido no momento certo, dentro das férias, que eu teria mais tempo, teria essa janela para poder fazer os procedimentos sem impactar tanto na questão da agenda, agradecer as orações dos meus familiares, de todo mundo que sabia que estava rolando. Foi tudo muito rápido, mas só tenho a agradecer por tudo, por todo o processo. Agradecer ao meu médico, Rogério Vargas, toda equipe, o Filipe, todos que trabalharam para poder fazer essa cirurgia da melhor forma possível. Eu tinha preocupação também com a questão da intubação por conta das cordas vocais, mas eles fizeram tudo com excelência e foi um grande sucesso a cirurgia. Agora estou voltando para casa, os cuidados continuam, mas estou bem, andando bem, fazendo todos os movimentos. Então um beijo! Fique com Deus, disse.