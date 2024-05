Chris Hemsworth ganha estrela na Calçada da Fama de Hollywood e Robert Downey Jr. dá show ao mencionar Os Vingadores em discurso

Uma vez Vingador, sempre Vingador? Parece que sim. Na última quinta-feira, dia 24, Chris Hemsworth recebeu a tão sonhada estrela na Calçada da Fama de Hollywood, em Los Angeles, nos Estados Unidos. O eterno Thor escolheu Robert Downey Jr., seu colega de trabalho da Marvel, para discursar no evento - e o Homem de Ferro deu um verdadeiro show.

O artista começou elogiando Hemsworth:

Chris é um ser humano notável com um charme australiano contagiante. Chris é um pouco assustador de descrever. Ele é muito esquivo por causa da embalagem bonita. No entanto, após uma inspeção mais aprofundada, lá embaixo, ele tem uma verdadeira inteligência e uma alma profunda, e foi um prazer sincero conhecê-lo ao longo de todos esses anos. Você nos mantém alertas, cara de Hollywood, porque você é apenas um cara de verdade.

Em seguida, Downey fez uma piadinha sobre Os Vingadores, dizendo que pediu para cada um dos integrantes descrever Chris em uma palavra.

Jeremy Renner [Gavião Arqueiro] escolheu absurdamente irritantemente incrível. Mark Ruffalo [Hulk] disse amigo do trabalho [frase que faz referência a Thor: Ragnorok], Scarlett Johansson [Viúva Negra] chamou Hemsworth de protagonista sensível e Chris Evans [Capitão América] o descreveu como o segundo melhor Chris [risos].

Chris, por sua vez, desabafou sobre o momento tão esperado de reconhecimento:

É sempre essa estranha combinação... O sonho no seu máximo e depois o medo. Trata-se de manter os dois sob controle e ambos têm seu lugar; esse medo me impulsionava às vezes e meu propósito me puxava. Definitivamente dirigia por esta rua a caminho das audições e pensava: Imagine um dia... Mas é interessante o que sinto agora, o que acho que não percebia naquela época, que é apenas esse profundo sentimento de gratidão e agradecimento às pessoas que me ajudaram a chegar aqui. Compartilho isso com muitos dos meus familiares, amigos e colegas, disse ao Extra.

Durante o seu próprio discurso na cerimônia, Hemsworth homenageou Elsa Pataky, sua esposa:

Quero dizer obrigado a minha linda esposa, que esteve ao meu lado basicamente durante minha carreira inteira, sempre apoiando e me encorajando.E eu não canso de reconhecer que ela deixou de lado os sonhos dela para apoiar os meus. Novamente, estarei para sempre em dívida. O fato é que nada do que faço, qualquer um desses eventos e ocasiões especiais, nada disso seria realmente especial sem você ao meu lado. Eu te amo.