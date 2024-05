Ingra Soares e Zé Vaqueiro celebram dez meses de vida do filho, que segue internado

Nesta sexta-feira, dia 24, Ingra Soares e Zé Vaqueiro comemoraram os dez meses de vida do filho. Arthur nasceu com uma malformação congênita chamada Síndrome de Patau - que interfere no sistema nervoso, cardíaco e na formação dos lábios - e precisou voltar a ser internado após sofrer uma parada cardíaca.

A esposa do cantor exibiu nos Stories do Instagram um registro em que aparece ao lado do marido segurando as mãozinhas do filho no hospital. O casal aparece desfocado ao fundo, enquanto a câmera foca no bolo comemorativo do mesversário. A famosa ainda exibiu um registro mostrando os detalhes do bolo e escreveu:

Ficou lindo o bolinho.

Em seguida, Ingra respondeu às dúvidas enviadas por seguidores em uma caixinha de perguntas. Ela começou explicando a condição de saúde de Arthur:

A trissomia do cromossomo 13 (ou síndrome de Patau) é uma síndrome genética rara caracterizada pela presença de um cromossomo 13 extra. Em vez de ter duas cópias do cromossomo 13, como ocorre na maioria da população, o indivíduo apresenta três cópias, o que leva a diversas alterações de desenvolvimento e de saúde, como malformação congênita. Podendo comprometer vários órgãos.

A esposa de Zé Vaqueiro também contou que no início sofreu com a falta de informações:

Quando eu soube do diagnóstico fui correndo para o Google para saber mais sobre. Porém, não tem nada, a não ser SÍNDROME INCOMPATÍVEL COM A VIDA. E o médicos também não sabem muito, somente o que já está no Google Mas se ve procurar HOJE NO GOOGLE, é uma das síndromes mais pesquisadas depois que aconteceu com o nosso filho. Tomou uma visibilidade enorme.

Ao ser questionada se já sabia que o filho tinha a síndrome desde a gravidez, respondeu:

Soube na primeira morfológica que existia alguma alteração, e precisava de muita atenção. Então eu procurei os melhores profissionais para me ajudar no diagnóstico. Fiz os exames: A amniocentese é um método de diagnóstico pré-natal que consiste na aspiração transabdominal duma pequena quantidade de Aluido amniótico da bolsa amniótica, que envolve o feto. É tipicamente aconselhada aos pais perante a probabilidade de deformações genéticas durante a gravidez. Cariótipo é o nome dado ao conjunto de cromossomos de uma dada espécie e apresenta forma, tamanho e número característicos A morfologia desses cromossomos é constante para a espécie, entretanto o número pode variar em casos de alterações cromossômicas.

A famosa também esclareceu o motivo de o pequeno ter as paradas cardíacas:

Por conta do sistema nervoso central. Sofrem bastante com apneias. A apneia é um distúrbio do sono que afeta a respiração de uma pessoa, fazendo com que ela pare de respirar uma Ou mais vezes ao longo do dia..