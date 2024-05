Milionário, da dupla com José Rico, recebe alta da UTI após sofrer AVC isquêmico

Milionário, da dupla com José Rico, recebeu alta da UTI após três dias de internação. O cantor havia dado entrada no hospital com um quadro de AVC isquêmico após ter passado por um estresse traumático pela perda de um ente querido e, segundo informações do jornal Extra, pôde ir para o quarto na última quinta-feira, dia 23.

Um boletim médico divulgado pelo Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto teria informado que o artista está com o quadro de saúde estável e apto para seguir o tratamento no quarto. A nota, da qual o veículo teve acesso, começa dizendo que Milionário não teve déficit motor ou sensitivo.

O cantor Milionário, da dupla Milionário e José Rico, está com o quadro de saúde estável. Hoje, pela manhã, ele teve alta da UTI e irá para o quarto. No momento, o paciente continua consciente, comunicativo, sem a presença de déficit motor ou sensitivo, e alimentando-se por via oral.

E finaliza informando que ele continuará com a reabilitação.

O paciente está internado desde o dia 20 de maio no Hospital Beneficência Portuguesa de São José do Rio Preto diagnosticado pela neurologia com quadro AVC Isquêmico. No quarto, ele prosseguirá com o tratamento e reabilitação com uma equipe multidisciplinar de saúde. Segundo a família, o paciente vivia um momento de estresse traumático pela perda de um ente querido.