Saiba quem é a estrela de Hollywood que venceu o ?the Masked Singer? nos EUA e veja a revelação

A final da 11ª temporada do The Masked Singer dos Estados Unidos foi ao ar na noite de quarta-feira, 22, e a vencedora da edição, usando fantasia de peixinho dourado, foi a atriz Vanessa Hudgens.

Ao longo da temporada, Vanessa cantou músicas como Baby Come Back, The Show Must Go On, Unforgettable, Vampire e You Oughta Know. Antes de tirar a fantasia e revelar sua identidade, ela entoou Dont Let The Sun Go Down On Me, de George Michael e Elton John. "Estar completamente coberta me deu essa sensação de liberdade que eu não tinha há um tempo. E foi realmente empoderadorAlém de soltar a voz no musical juvenil da Disney High School Musical, franquia de filmes pela qual ficou conhecida, a atriz também experimentou um gostinho de carreira solo como cantora na época. Ela chegou a lançar dois álbuns de estúdio: V, em 2006, e Identified, em 2008.

Questionada pela Billboard americana se a vitória poderia significar um retorno à música, Vanessa negou. "Sempre digo que a vida é uma questão de prioridades, e isso não é uma prioridade neste momento. Sinto que é algo que sempre terei guardado no bolso de trás", disse.

Vanessa, aos 35 anos, está grávida do primeiro filho. O bebê é fruto do relacionamento com o jogador de beisebol Cole Tucker, com quem se casou em dezembro, disse a atriz ao Entertainment Tonight.

Veja o momento da revelação aqui .

