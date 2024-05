Vinigram e Hadad analisam comportamento de Guipa em A Grande Conquista 2; saiba o que rolou durante a madrugada no reality

Após a eliminação de MC Mari de A Grande Conquista 2, os participantes tiveram muito o que refletir na madrugada desta sexta-feira, dia 24. Any ficou extremamente feliz de ter sido salva pelo público na Zona de Risco e comemorou muito quando voltou à Mansão.

Ao abraçar Cel, Brenno, Kaio e Edlaine, a participante exclamou:

- Obrigada, Acre! Obrigada, Brasil! Mãe, pai, eu estou aqui por vocês.

Brenno, que também retornou da berlinda, confessou que acreditava que estaria fora do jogo. Tranquilizando o amigo, Taty Pink deixou um elogio a ele:

- Tem um coração incrível.

Outra conversa sobre a Zona de Risco rolou entre Bruno e Kaio, que refletiram sobre a saída de Mari.

- Eu acho que o Brenno ter ficado não tem nenhuma relação com a treta de vocês. Acho que diz mais sobre a saída da Mari do que a permanência do Brenno, opinou Bruno.

- Não sei também, mas de qualquer forma estamos aí para jogar, não vou mudar o que penso e vivo, respondeu Kaio.

Após mais uma eliminação, mais uma Dinâmica dos Donos foi realizada, que teve Hideo como campeão. O conquisteiro escolheu Lucas De Albú para ocupar a segunda vaga e logo escolheram Taty Pink, Brenno e Lizi para sem convidados da suíte. Eles também realizaram a divisão de tarefas domésticas, colocando Fernando e Rambo para cuidar da área externa, Edlaine e Kaio da interna e Brenno e Taty Pink com a arrumação da cozinha. Outra pauta importante, foi a questão da divisão de camas.

Os Donos ainda passaram por um momento reflexivo, em que conversaram sobre jogo e estratégias. Curioso, Lucas quis saber qual foi o motivo que levou Hideo a o escolher para dividir o cargo com ele, ao que o professor de japonês respondeu que apesar de o considerar neutro no jogo, também o vê como alguém que entende muito o que está acontecendo:

- Estou perdido para saber quem me tem como prioridade

Outra dupla que analisou o cenário atual do reality foi Vinigram e Hadad, que deram suas opiniões sobre Guipa.

- Hoje o Guipa está em paz, vamos ver como ele vai se comportar. Sábado festa, também é um dia que ele sempre fica na paz, e domingo apontamento. Quando eu percebo que ele começa a se engrandecer é no domingo, porque segunda é o dia da paz e terça da Zona de Risco, disse Vinigram.

- Ele já começa na defensiva por conta de sexta, porque é onde começa em cima dele. Ele se perde, se excede. O problema que era com um, se torna com três, no domingo se torna com cinco ou seis e na terça vira tudo, completou Hadad.

- Ele deixou bem claro que vê dois grupos e vai jogar sozinho. O que é diferente do jogo do Felipe, que ainda tende a algumas pessoas. O Guipa, coração zero, finalizou o cantor.

Apesar de formarem uma dupla, Hideo foi alertado sobre De Albú por Brenno.

- Cuidado com o que você fala para esse menino, porque ele vai levar tudo para o Hadad. Eu observaria muito dois nomes hoje para desestabilixar dois polos: o Fê e infelizmente a Dona Geni.

- Eu acho que o Fê não tem voz, ele é um maria-mole, faz tudo que o Hadad fala, disparou Hideo.