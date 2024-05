Brown comanda, Celtics vencem Pacers e abrem 2 a 0 na final da Conferência Leste da NBA

Após fazer um jogo tenso e equilibrado na abertura do confronto, o Boston Celtics mostrou força na noite desta quinta-feira, na segunda partida da final da Conferência Leste da NBA. Em casa, o favorito ao título superou o Indiana Pacers por 126 a 110, com show de Jaylen Brown. O resultado fez os Celtics abrirem 2 a 0 na série melhor de sete jogos do confronto que vale o título da conferência e a vaga na finalíssima da NBA.

Brown foi o grande nome da partida, com 40 pontos. Jayson Tatum e Derrick White registraram 23 pontos cada, enquanto Jrue Holiday obteve um "double-double" de 15 pontos e 10 assistências. Pelos Pacers, Pascal Siakam foi o destaque, com 28 pontos. Andrew Nembhard ajudou com 16 pontos.

Os visitantes sofreram com a falta de Tyrese Haliburton, principal jogador da equipe no campeonato. Ele sofreu uma lesão no tendão esquerdo e precisou deixar a quadra mais cedo, durante o terceiro quarto. Assim, anotou apenas 10 pontos e oito assistências, contra 25 pontos e 10 assistências do jogo anterior.

"Precisamos do Tyrese, mas também da mentalidade do 'próximo homem'. Temos que jogar juntos. Este time chegou onde chegou jogando junto, com atuação coletiva. Cabe a nós continuar a jogar assim", comentou Siakam.

O técnico dos Pacers, Rick Carlisle, evitou projetar o retorno do astro no terceiro jogo da série, marcado para a noite de sábado, em Indianapolis.

Nesta sexta, Minnesota Timberwolves e Dallas Mavericks entram em quadra para o segundo jogo da série da final da Conferência Oeste, novamente na casa do primeiro. O time de Dallas venceu a primeira partida do confronto.

Confira o resultado da noite desta quinta-feira:

Boston Celtics 126 x 110 Indiana Pacers

Acompanhe o jogo desta sexta-feira:

Minnesota Timberwolves x Dallas Mavericks