MC Mari é a segunda eliminada de A Grande Conquista

Fim de jogo! Nesta quinta-feira, dia 23, os conquisteiros se juntaram pela segunda vez na sala da mansão e enfrentaram o nervosismo de dizer adeus para mais um colega de confinamento. Depois de uma madrugada cheia de conversas e discussões, Any, Brenno e MC Mari precisaram enfrentar a escolha do público.

Com os nervos à flor da pele, os participantes passaram a noite conversando muito com os colegas e começaram a mostrar ainda mais as garrinhas, deixando claro que estão ali para jogar mesmo.

Com um belo discurso, Rachel Sheherazade mostrou todo o seu apoio aos três nomes que estavam disputando a segunda berlinda no programa. No final, por escolha do público, MC Mari deixou o jogo e, dessa forma, Brenno e Any continuam na disputa por um milhão de reais.