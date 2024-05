Paço de Diadema dá pontapé para projeto de novo hospital

A Prefeitura de Diadema dará o pontapé para o projeto do novo hospital da cidade com a demolição do anexo dois do Paço na terça-feira (28). O local já começou a ser esvaziado para ceder espaço para o prédio com 12 andares e 212 leitos. O investimento para construção da unidade hospitalar será de R$ 320 milhões, sendo que o Ministério da Saúde já garantiu R$ 287 milhões para as obras.

Os munícipes contarão com 26 mil metros de área construída. Nela, haverá novas salas de internação, UTI (Unidades de Terapia Intensiva) para adultos, crianças e neonatal, centro de diagnóstico, cirurgia, ortopedia, obstetrícia, saúde mental e emergência. Os atendimentos no local serão feitos majoritariamente a partir dos encaminhamentos das UPAS (Unidades de Pronto Atendimento), exceção aos serviços de obstetrícia, que serão porta-aberta.

De acordo com o secretário de Governo, Mario Reali, o projeto começou a ser discutido em 2021. “Escolhemos o Paço por estar no centro da cidade e perto do quilômetro 16 da Imigrantes. Isso traz acessibilidade ao serviço, diferentemente do hospital na Piraporinha, que fica mais na parte Leste. A nova unidade terá uma complexidade maior, com 12 pavimentos.”

A primeira etapa para viabilizar o projeto foi a realocação das Secretarias de Finanças e de Assuntos Jurídicos em novos endereços. “É um projeto de custo elevado e conseguimos recursos do governo federal. Estamos em discussão com a Caixa sobre toda a parte técnica de projeto e a elaboração do edital, que deve ser publicado até o meio do ano. É um processo longo para finalizar a contratação da obra em si, mas já liberamos o espaço para poder fazer a demolição na terça-feira.”

Já foram tirados ar-condicionado, janelas, móveis e outros itens do interior do prédio. O secretário projeta que a construção do local deve demorar em torno de três anos.

HOSPITAL PIRAPORINHA

Reali afirma que o planejamento de um novo prédio aconteceu porque o Hospital Municipal de Diadema Doutora Zilda Arns Neumann, no Piraporinha, não consegue suprir toda a demanda da cidade, ainda mais por ser um local 100% porta-aberta.

“Esgotamos as possibilidades de uso adequado daquele espaço. Ele foi reformado em 1992, época que não tinha o nível de exigências e a visão que possuímos sobre os programas de saúde municipais. No Piraporinha existe toda área de circulação, segurança, convivência da área contaminada com a não contaminada. Mesmo com uma reforma, há uma série de coisas que aquele edifício não conseguiria se adequar”, diz o secretário.

Para desafogar os atendimentos, Reali confirma que três novas UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) estão no planejamento da Prefeitura. “Temos proposta de reforma do Pronto-Socorro Central, ao lado do Quarteirão da Saúde, transformando em uma UPA com números de leitos que servirão de retaguarda. A UPA do Paineiras (também) terá esse suporte maior de leitos para evitar o problema de pacientes nos corredores e, no futuro, a UPA Eldorado. As duas primeiras já estão em obras.”