Marcelo Oliveira garante hemodiálise a mauaenses

Prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT) divulgou nesta quinta-feira (23) que a viagem a Brasília resultou na assinatura de convênio com o Ministério da Saúde para garantir a instalação do serviço de hemodiálise na cidade.

Sem dar muitos detalhes, o anúncio foi feito nesta quinta à noite pelo chefe do Executivo mauanese, em um vídeo postado nas redes sociais. “A nossa cidade voltará a ter hemodiálise. Sei o quanto isso vai melhorar a qualidade de vida das pessoas que deixam suas casas, pela manhã, em vans e se deslocam até outras cidades para tratamento e voltam à noite.”

O prefeito não detalhou quando o serviço deve voltar a operar no município. No entanto, destacou a estreita relação com o governo federal. “O presidente Lula determinou à Nísia Trindade (ministra da Saúde) para ajudar”, disse.

OUTRAS ÁREAS

Marcelo Oliveira, também na visita à Capital federal, conquistou recursos de R$ 155 milhões para investimentos no Chafic Macuco, mas ainda não detalhou em quais áreas.