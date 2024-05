Charge - 24 de maio de 2024

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato ao Paço de São Bernardo, acusou nesta quinta-feira (23) o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), de ter transformado a Prefeitura em “balcão de negócios”. O termo foi utilizado em entrevista concedida ao lado do ex-prefeito e pré-candidato a vice, William Dib (PSB), defendeu ampla investigação dos contratos fechados pelo tucano nos últimos sete anos e meio.

“Ele não faz mais política. Quando você vende um imóvel de uma Prefeitura, que não poderia ser vendido jamais, por exemplo, o prédio da Secretaria da Educação, para dar 5% de entrada e o saldo em 24 parcelas, isso é um negócio”, declarou o deputado estadual, ao se referir a venda do imóvel público, concluída em março do ano passado, que abrigava a Pasta no bairro Nova Petrópolis, área nobre da cidade. “Hoje, São Bernardo virou um balcão de negócios”, completou o petista.