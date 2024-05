Luiz Fernando: São Bernardo virou ‘balcão de negócios’ sob Morando

O deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT), pré-candidato ao Paço de São Bernardo, acusou nesta quinta-feira (23) o atual chefe do Executivo, Orlando Morando (PSDB), de ter transformado a Prefeitura em “balcão de negócios”. O termo foi utilizado em entrevista concedida ao lado do ex-prefeito e pré-candidato a vice, William Dib (PSB), defendeu ampla investigação dos contratos fechados pelo tucano nos últimos sete anos e meio.

“Ele não faz mais política. Quando você vende um imóvel de uma Prefeitura, que não poderia ser vendido jamais, por exemplo, o prédio da Secretaria da Educação, para dar 5% de entrada e o saldo em 24 parcelas, isso é um negócio”, declarou o deputado estadual, ao se referir a venda do imóvel público, concluída em março do ano passado, que abrigava a Pasta no bairro Nova Petrópolis, área nobre da cidade. “Hoje, São Bernardo virou um balcão de negócios”, completou o petista.

Luiz Fernando e Dib visitaram nesta quinta-feira (23) a sede do Diário, em Santo André. Ao ser questionado sobre se a dupla suspeitava de corrupção no governo, o pré-candidato a vice defendeu apuração. “Como a Prefeitura não foi feita para fazer negócio, deve ser investigado se houve alguém favorecido, mas não obrigatoriamente o negócio é ilícito.”

A dupla jogou suspeitas também sobre a gestão da saúde na cidade, cuja crise se acentuou após seis mortes suspeitas no Hospital da Mulher. Luiz Fernando comparou a situação atual com a época em que seu colega de chapa administrou o município, de 2003 a 2008. “Os médicos, à época do doutor Dib, eram funcionários da Prefeitura ou da Fundação do ABC. Ele (Morando) acabou com essa possibilidade. Hoje, a Fundação quarteiriza. A saúde já é terceirizada, e a Fundação quarteiriza. E pasmem, o quarteirizado contrata quinterizados. Porque é um PJ (Pessoa Jurídica) que contrata outros PJs. Isso é negócio.”

A união entre Dib e Luiz Fernando foi anunciada oficialmente na quarta-feira – a informação havia sido adiantada pelo Diário. Dib foi um dos principais críticos do PT durante os primeiros mandatos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de 2003 a 2011, tanto em sua época de prefeito de São Bernardo (2003-2008) quanto como deputado federal (2011-2015). O deputado estadual brincou: “O improvável se tornou provável”.

Luiz Fernando e Dib argumentaram que são os únicos pré-candidatos que fazem oposição a Morando, apontando que o deputado federal Alex Manente (Cidadania) e o ex-vice-prefeito e ex-deputado federal Marcelo Lima (Podemos) são adversários de fachada do atual chefe do Executivo.

“O doutor Dib vê esse consórcio desde lá de trás. Na reeleição do Orlando Morando, o Alex Manente estranhamente se retira. Ele era pré-candidato à Prefeitura e chegou a trabalhar nesta pré-candidatura. Era o Orlando prefeito, o Marcelo como vice e Alex Manente. Tanto que o braço direito do Alex era o André Sicco, e foi secretário. Os vereadores ligados ao Alex votaram em 100% de todos os projetos do Orlando até hoje”, disse o petista.

Dib declarou que Morando loteia a administração para os dois “aliados”. Manente teria o controle de três secretarias, enquanto Marcelo comandaria sete.

JARDINEIRO

Dib disse que Morando afastou indústrias e pessoas de São Bernardo. “Ele conseguiu reduzir o ICMS de São Bernardo, o melhor imposto, em 30% em oito anos. Vende tudo e acha que a cidade está bem.” Ele acusou o tucano de gastar com paisagismo em vez de saúde, educação e segurança. “Ele precisa ser um jardineiro, fazer demonstração de que a cidade está bonita.”

‘Lula estará na campanha tantas vezes quantas forem necessárias’