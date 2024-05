Contra São José, fora, AD Santo André busca ampliar série de vitórias

Com dois triunfos seguidos na LBF (Liga de Basquete Feminino), a AD Santo André encara nesta sexta-feira (24), às 21h, o São José, fora de casa. A quatro jogos do encerramento da primeira fase, as andreenses brigam na parte de cima da tabela e uma vitória pode encaminhar a vaga para o mata-mata. No primeiro turno, o time do Grande ABC venceu por 73 a 57.