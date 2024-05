Entenda motivos que levaram Davi Brito a perder 1 milhão de seguidores desde o fim do BBB 24

O campeão do Big Brother Brasil 24, Davi Brito chegou a ostentar 10,5 milhões de seguidores, mas perdeu um milhão deles pouco mais de um mês após o fim do reality.

A seguir, o Estadão elenca os acontecimentos em torno da trajetória do campeão, desde o término da competição, em 16 de abril.

A começar pelo fim conturbado de seu relacionamento com Mani Reggo. Durante o programa, o competidor se referiu a ela como esposa, e, ao sair, mudou o discurso: afirmou estarem se conhecendo melhor.

Mani, por sua vez, tem feito muito sucesso nas redes sociais com postagens sobre empreendedorismo para mulheres e ações sociais. Atualmente, ela coleciona 6,2 milhões de seguidores no Instagram, tendo ganhado 2,4 milhões em apenas um dia durante o turbulento término do casal.

Outro fator que desagradou o público foi uma foto postada por Davi enquanto ajudava as pessoas nas enchentes do Rio Grande do Sul. O ex-participante surgiu sorrindo em uma selfie.

Durante este período, ele também fez diversas lives enquanto se voluntariava para ajudar e também recebeu críticas pela exposição da tragédia.

Davi também divulgou seu próprio código do Pix nos stories para angariar doações às vítimas das chuvas, em vez de compartilhar contas de instituições de caridade.

A ausência de uma equipe de assessoria e manutenção de imagem do campeão do BBB foi sentida e coloca a imagem de Davi em risco - mesmo que tenha sido a espontaneidade dele o que levou-o ao prêmio do BBB 24.

Sem preparação prévia, o jovem se envolve em polêmicas em série, o que afeta diretamente os números de seguidores conquistados durante o período no reality da Globo.

Davi Brito é um dos poucos a possuir contrato de exclusividade com a Rede Globo até o final de julho. Outros de seus colegas de elenco também estão contratados pela emissora, como Beatriz, Alane, Matteus, Isabelle, Giovanna Pitel e Fernanda. Outros 13 ex-participantes tiveram contrato rompido, com pelo menos 60 dias de antecedência com a emissora, são eles Nizam, Thalyta, Leidy Elin, Maycon, entre outros.