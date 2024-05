Palavra do Leitor - 24 de maio de 2024

Diário, 66 anos

Com 66 anos de vida e notícias, nosso jornal completa mais um ano de vida e somos nós que recebemos, novamente, o presente, como ‘setecidadenses’. Já há muito tornou-se o maior jornal regional do País. Seria injusto não prestarmos nossa gratidão e reconhecimento por este diário, que nos presenteia pelo seu existir. Estendemos essa gratidão e reconhecimento a todos os funcionários, gráficos, repórteres, colunistas, aquele que nós presenteia com seus horóscopos e a toda a direção que compõe esse nosso imprescindível Diário. Que o brilhantismo de nosso cotidiano continue por mais 66 anos de vida.

Cecél Garcia

Santo André

Sabesp

Os moradores da Avenida Dom Pedro de Alcântara e suas travessas estão sofrendo com o descaso da Sabesp, devido aos entupimentos nas redes de esgoto. Sabesp, venha socorrer a população da Vila São Pedro, que paga água e tratamento de esgoto como o restante da população.

Ailton Lima

São Bernardo

Alexandre Giordano

Alguém sabe quem é Alexandre Giordano (MDB), senador por São Paulo? Pois bem, este ilustre desconhecido tem uma atuação pífia e chegou ao Senado sem ter um voto sequer, em substituição ao grande senador Major Olímpio, morto em 2021 por Covid. Vamos aos fatos. Este cidadão gastou nada mais nada menos que R$ 336 mil em combustíveis em três anos de mandato. Para se ter uma ideia, este montante dá para dar 17 voltas no planeta Terra ou quatro viagens por mês do Oiapoque ao Chuí, extremidades do Brasil. É humanamente impossível gastar tanto, mesmo que você rodasse 24 horas por dia sem parar. Numa simples comparação, o senador Marcos Pontes gastou R$ 10 mil e a senadora Mara Gabrilli, R$ 26 mil. Ou seja, 10% do que gastou Giordano. Há registros de que ele abastece carros da família e também de sua empresa. Nunca é demais lembrar que tudo isso é com nosso suado dinheirinho. Aliás, por que temos que arcar com combustíveis para essa cambada? Só em Morungaba, onde tem um Hotel Fazenda, o desconhecido senador, gastou R$ 112 mil num único posto de combustível. Esta é uma das inúmeras excrescências da lei eleitoral do Brasil. Um camarada ser senador da República sem ter tido um voto sequer. O Ministério Público acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) e este optou pelo arquivamento do caso sem a mínima investigação, apesar de todos estes fatos ocorridos. Por que o STF arquivou tal processo? Mais uma vez ele, o glorioso STF que tanto mal tem causado ao País.

Mauri Fontes

Santo André

Genéricos

Graças a gestão de FHC e a seu ministro da Saúde na época, o ex-governador e ex-senador de São Paulo José Serra (PSDB), em 1999 foi aprovada a Lei dos Genéricos. A legislação colocou o Brasil no seleto número de países com fabricação de medicamentos com o mesmo princípio ativo dos originais. E, hoje, passados 25 anos, esses medicamentos com custo bem menor cobrem 90% das doenças. E os 100 fabricantes de genéricos são responsáveis por 40% das vendas, ou 15% do total de medicamentos comercializados no País. Ao longo deste período, a lei permitiu a economia de R$ 280 bilhões para os consumidores. Lembrando que, felizmente, aquela inicial desconfiança – se os genéricos tinham a mesma eficiência do original – se dissipou. Até aqui um sucesso também para o bolso dos consumidores... Ou seja, a Lei dos Genéricos, criada em 1999, é um exemplo literal do bem comum!

Paulo Panossian

São Carlos (SP)

Lar Bom Repouso

Venho lembrar que no dia 23 de maio o Lar Bom Repouso, de São Caetano, está completando 50 anos de trabalho e dedicação aos menos favorecidos. Por este motivo, aproveito este espaço para parabenizar toda sua diretoria, funcionários e voluntários desta casa que só faz o bem a quem precisa.

José Frederico Pinto de Souza Mello

São Caetano