Atacantes marcam e Grêmio vence jogo-treino com a Portuguesa de olho na Libertadores

Renato Gaúcho não esconde de ninguém que a falta de ritmo de jogo é a maior preocupação no Grêmio nesta retomada após duas semanas sem atividades e com o elenco preocupado em salvar vidas nas enchentes que afetaram o Rio Grande do Sul. Preparando a equipe para enfrentar o Strongest, na Libertadores, sob a obrigação da vitória, o técnico comandou um jogo-treino no CT da Portuguesa e viu seus atacantes definirem a vitória por 2 a 1.

Treinando no CT do Corinthians, o Grêmio aproveitou a proximidade dos campos da Portuguesa para realizar o jogo-treino. E a missão não foi fácil para uma equipe que vem treinando faz somente uma semana. A vitória só veio no segundo tempo, em uma cobrança de pênalti de JP Galvão. Galdino, na etapa inicial, anotou após escorar cruzamento.

Depois de ter seus jogos adiados na Libertadores e também no Brasileirão, o Grêmio agora tenta retomar a rotina. Depois de dias apenas aprimorando o físico, Renato gaúcho agora da ênfase na parte técnica e tática para buscar uma reviravolta na competição sul-americana.

O Grêmio largou na Libertadores com duas derrotas, mas desencantou no último jogo, com 1 a 0 sofrido na casa do Estudiantes. Ainda amarga a lanterna do Grupo C, com 3 pontos, diante de 10 dos bolivianos, líderes e já classificados. Mas superando o Strongest na quarta-feira, no Couto pereira, em Curitiba, já subirá para a segunda posição, com seis pontos, passando Huachipato (5 pontos) e Estudiantes (4), com os quais ainda jogará.

O jogo com o Strongest é definido como vital na luta pela vaga pelo fato de depois o time gaúcho visitar o Huachipato, de quem foi superado na Arena Grêmio. Renato Gaúcho quer chegar "vivo" para um possível confronto direto com os chilenos. A despedida na fase de grupos será contra os argentinos, também no Couto Pereira.