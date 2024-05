Festival da Diversidade em Ribeirão recebe Melody neste sábado

A Prefeitura de Ribeirão Pires, por meio das secretarias de Turismo e Assistência, Participação e Inclusão Social em parceria com a Associação Ribeirão-pirense de Apoio a Diversidade (ARPA), realiza neste sábado (25) o 6° Festival da Diversidade. O evento, que acontecerá a partir das 15h no Paço Municipal (localizado à Rua Miguel Prisco, 288 – Centro), terá Melody, Dornelles, Mc Soffia, Rihanna Cover entre outras atrações.

Em parceria com a Secretaria de Saúde, a van do Cidadania disponibilizará, das 15h às 21h, o Serviço de Atenção Especializada (SAE) com a realização de testes rápidos de Hepatites B e C, além, também, de testes para Sífilis. A equipe prestará orientações e distribuirá insumos de prevenção.

O evento tem entrada gratuita com ingresso solidário – doação voluntária de 1 kg de alimento não perecível ou 1 kg de ração para pet que serão encaminhados pelo Fundo Social de Solidariedade de Ribeirão Pires para ajudar as famílias afetadas pelas chuvas no Rio Grande do Sul.

AÇÕES

Ainda neste mês, a Secretaria de Assistência, Participação e Inclusão Social deve iniciar o mapeamento da população trans de Ribeirão Pires com intuito de efetuar o segundo mutirão de retificação de nome e inclusão em políticas públicas de assistência social.

Em 2023, cinco mulheres transgênero, previamente cadastradas, receberam o auxílio da Prefeitura e conseguiram a retificação de nome e gênero do registro civil. Esse processo passou a ser feito 100% de forma extrajudicial em março de 2018, quando o Supremo Tribunal Federal reconheceu a importância de retirar a obrigatoriedade da cirurgia e a solicitação judicial para a retificação do nome. Desde então, a alteração de prenome e gênero pode ser feita de forma extrajudicial, diretamente no Cartório de Registro Civil.