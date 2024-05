Oficina em Santo André ensina dança em cadeira de rodas

Unir dança e acessibilidade é o propósito de um evento muito especial que será realizado neste sábado (25), no Cine Theatro de Variedade Carlos Gomes, em Santo André. A partir das 15h, a Cia Soli promove a oficina 'Dança de Salão e Dança em cadeira de rodas'.

A iniciativa integra o projeto Coisa de Botequim e inclui todos os participantes, cadeirantes ou não, em uma oficina que utiliza linguagem da dança de salão, com aproximadamente uma hora de duração, classificação etária de 12 anos e entrada gratuita – a organização orienta a chegar com 30 minutos de antecedência para realizar a inscrição. É sugerida a doação de 1 kg de alimento para ingresso no evento.

Composta por artistas com e sem deficiência, a Cia Soli nasceu do desejo de valorizar o artista PCD e fomentar a dança em cadeira de rodas como possibilidade artística, além de produzir conteúdo artístico democrático, ressignificando o uso do equipamento de mobilidade e abrindo com isso inúmeras possibilidades.

Depois de Santo André, o espetáculo Coisa de Botequim ainda vai ser apresentado em Campinas (26/5), Ilhabela (1º/6) e São Paulo (5 a 7/7)