Projeto Cozinhalimento realizará oficinas gratuitas em Diadema

O Projeto Cozinhalimento de Diadema está com inscrições abertas para várias oficinas na área da alimentação. São 30 vagas disponíveis e os interessados devem ligar no Centro de Referência de Segurança Alimentar e Nutricional de Diadema – CRESAND e fazer o pedido de participação.

O telefone do Centro de Referência é (11) 4053-3940 e atenderá com esse propósito de segunda a sexta, das 8h30 às 14h. Para fazer a inscrição é preciso ser morador de Diadema.

Serão dois dias de aprendizados, 4 e 5 de junho, e as oficinas vão ser ministradas por nutricionistas da Secretaria de Agricultura e Abastecimento de São Paulo. Elas acontecem na cozinha didática do Restaurante Popular Campanário - João Carlos Alves, na Avenida Luiz Carlos Prestes, 606, bairro Taboão. Os inscritos participarão de seis formações e no final recebem certificados.

No dia 4, das 8h às 12h, serão realizadas as oficinas “Aproveitamento Integral de Alimentos” e “Alimentação Saudável e Montagem de Saladas de Potes” e, das 13h às 17h, “Congelamento de Alimentos e Montagem de Marmitas Saudáveis” e “Salgados”. No dia 5 mais dois cursos: das 8h às 12h, “Pães Caseiros”, e das 13h às 17h, “Bolos de Pote”.

O Cozinhalimento é um projeto do Governo do Estado que, entre outras coisas, promove o desenvolvimento local; fomenta renda por meio de capacitações e incentiva a educação e a conscientização de práticas alimentares saudáveis. Na parceria para trazer o projeto para a cidade, a Prefeitura de Diadema entrou com o local e realização de cursos e o estado com a verba para aquisição da cozinha industrial e equipamentos e a formação de multiplicadores.