Após separação de Belo, Gracyanne Barbosa brinca sobre vida sexual: Artesanal

Na madrugada desta quinta-feira, dia 23, Gracyanne Barbosa surpreendeu os seguidores ao fazer uma declaração sobre sua intimidade. Após a separação do cantor Belo, a musa fitness abriu o coração de uma forma descontraída e publicou uma piada sobre a vida sexual.

Através dos Stories do Instagram, a famosa compartilhou uma publicação que brincava sobre estar solteira:

Ultimamente só tenho praticado sexo artesanal: todo feito à mão, diz a frase.

Gracyanne Barbosa ainda adicionou alguns emojis de felicidade e tristeza.

Vale notar também que, recentemente, a influenciadora ainda deixou os fãs com a pulga atrás da orelha ao um vídeo brincando com o atual status amoroso.

Nas imagens, a musa fitness apareceu na academia com o humorista Tirullipa. Enquanto conversam, o vídeo dizia:

Eu me despedindo da amiga depois de passar duas horas falando mal do ex, sabendo que já já ela vai voltar com ele.