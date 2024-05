'Avançamos bem na escalação de elencos, mas ainda tem chão pela frente'

É louvável o esforço das TVs que mexem com dramaturgia em querer ampliar seu leque de possibilidades e buscar novos valores para trabalhos em séries ou novelas.

Verifica-se, inclusive, que diferentemente do passado, hoje já temos atrizes e atores negros assumindo protagonismos, a maioria com atuações tão enormes e revelando que talento não se mede por raça ou se alguém é preto, pardo ou amarelo.

Aliás, só como parênteses, a escalação de japoneses ou japonesas sempre foi muito difícil aqui no Brasil pela própria limitação. Carlos Takeshi foi um nome, o tempo todo, bastante lembrado, mas além dele, entre homens e mulheres, nunca tivemos num número capaz de atender as necessidades.

Mas é importante salientar que ainda estamos longe do que pode ser ideal.

Toda e qualquer peça dramatúrgica tem que retratar o que existe na vida, diferentes pessoas, de etnias completamente diversas, como é aqui do lado de fora. Inclusive de diferentes idades.

É importante que os nossos autores, na escolha dos seus personagens, saibam ampliar seus horizontes e não se limitem a apenas um ou dois núcleos centrais.

TV Tudo

Engano musical

No “Som Brasil” do Fábio Junior na Globo, apresentado por Pedro Bial, foi dito que a música “Moço Velho” é de autoria de Roberto Carlos. Não é. Ele até gravou, mas não é o autor. Silvio César é o compositor.

Erro na gravação é normal. Mas passar pela edição, aí já é falta de atenção e de pesquisar melhor.

Jornalismo

A Jovem Pan acaba de anunciar Sérgio Carvalho como novo gerente-

geral de Conteúdo e Rede.

Um profissional bastante conhecido do mercado, com passagens importantes em outros veículos, especialmente no Sistema Globo de Rádio.

Programa do Ronnie

Rafael Venturini, que já é do “Superpop”, da Luciana Gimenez, será também diretor do novo programa do Ronnie Von, semanal, na Rede TV!.

Cenário já está em preparação.

Dúvidas

Sobre este novo programa do Ronnie Von, existem pendências que ainda serão resolvidas nesses próximos dias.

Entre as principais, dia de exibição e data de estreia.

Nada consta



Mario Baccei, ao visitar a Band, depois de muito tempo, fez surgir especulações sobre o seu retorno e a possibilidade de retomar o comando das rádios do grupo.

De oficial, consta apenas que ele foi tomar um café com o CEO, Claudio Giordani, amigo de muito tempo.

Tem que dar valor



Luana Piovani está há muito tempo sem atuar, mora fora do Brasil e se cantar ou dançar é só socialmente.

Mas sempre arruma um jeito de se manter na mídia. O tempo todo aparece com uma diferente e ganha espaço. Gera clique.

Apito de domingo

No jogo beneficente do “Domingão”, além da presença de vários craques do presente e do passado e convidados, a arbitragem também já foi definida: Raphael Klaus e Anderson Daronco.

Cada um apita um tempo.

Audiência

No mercado de São Paulo, o streaming tem dado uma certa dor de cabeça para emissoras abertas durante a transmissão de jogos que envolvem times de grandes torcidas.

O que facilmente se constatou nesta última quarta-feira, com Corinthians e América/RN pela Copa do Brasil, um jogo exclusivo do Prime Video. A audiência da plataforma disparou.

Só não entendi

A Globo tem os direitos da Copa do Brasil para a TV aberta e uma quarta-feira com jogos do Corinthians e Flamengo, donos das maiores torcidas.

É muito luxo se dar ao direito de não transmitir.

Mudança de fase



Está prevista para a primeira semana de junho a mudança de fase em “Reis – A Divisão”, com a troca de atores em papéis importantes e a chegada de um novo pessoal.

É quando Brendha Haddad/ Meetabel; Heitor Martinez/ Roboão; Marcelo Valle/Jeroboão; Giselle de Prattes/Basemate; Juliana Knust/Maaca, além de outros, entram em cena.

(Brendha Haddad será Meetabel em “A Divisão”/ crédito Seriella)

Bate – Rebate

· Voltar a exibir novelas turcas, a direção da Band até que gostaria. Mas não tem mais como. Estão caras demais.

· Na coletiva do “MasterChef”, quarta-feira, constatou-se que, mesmo sem a audiência das primeiras edições, o programa ainda é o grande produto da casa...

· ... O evento foi prestigiado por grandes anunciantes e principais agências do mercado. A apresentação, inclusive, tem um nível dos mais elevados.

· Claudete Troiano recebe Anderson Di Rizzi no “Vou Te Contar” desta sexta-feira, ao vivo, às 10h, na Rede TV!...

· ... O ator está em cartaz com o espetáculo “Manhattan” no Teatro Nair Bello, em São Paulo, ao lado de Letícia Birkheuer, Paulo Lisboa, Priscila Sol e Cynthia Falabella...

· ... A temporada vai até 28 de julho.

· Está sendo importante e chamando bem atenção o desempenho de Claudia Mauro na série “Reis”...

· ... No papel da nova narradora, com a morte de Naamá (Ingrid Conte). Um papel que terá mais destaque no decorrer dos próximos capítulos.

· Na próxima terça-feira, a entrevistada do Marcelo Tas no “Provoca”, da Cultura, será Ana Maria Gonçalves, a escritora, autora do livro “Um Defeito de Cor”, que virou samba-enredo da Portela

· Acompanhado de duas equipes da Rede TV!, Geraldo Luís encontra-se no Rio Grande do Sul gravando reportagens sobre a tragédia das enchentes...

· ... O material vai ao ar no seu programa do próximo domingo.

· “Que História é Essa, Porchat?”, na quarta, alcançou recorde de audiência da sua sexta temporada tanto em São Paulo, com 9 pontos de audiência e 26% de participação, quanto no Rio, com 12 pontos de média e 29% de share...

C´est fini



Maurren Maggi, Edilson Capetinha, Robson Caetano, Leo Stronda, Danielle Hypolito e Virna Dias são algumas figuras do esporte que estão em Buenos Aires participando das gravações do “Acerte ou Caia”, da Record.

Tem gente lá, e só pessoas conhecidas, das mais diferentes atividades.

Então é isso. Mas amanhã tem mais. Tchau!