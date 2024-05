Em recuperação, dupla é dúvida na Ponte Preta para enfrentar o Ituano na Série B

O técnico João Brigatti tem dúvidas e desfalques para montar a escalação da Ponte Preta visando o duelo com o Ituano na Série B do Campeonato Brasileiro. O departamento médico atualizou a situação de três jogadores - o lateral-direito Luiz Felipe, o zagueiro Sérgio Raphael e o volante Lucas Buchecha - e indicou duas dúvidas para a partida marcada para domingo.

Sérgio Raphael e Lucas Buchecha têm chances de jogar. Ambos sentiram um desconforto muscular na coxa e serão reavaliados nesta quinta-feira e observados de perto nos treinos de sexta e sábado.

Já o lateral Luiz Felipe é desfalque certo. Ele vem tratando lesão na coxa e não tem previsão de retorno. "Vai precisar de mais tempo até poder seguir para a transição", confirmou o departamento médico.

Outra baixa, por suspensão, é o atacante Matheus Régis. Ele recebeu cartão vermelho do banco de reservas na última rodada, no empate sem gols com a Chapecoense. A boa notícia é que os atacantes Jeh e Renato voltaram a ser relacionados e entraram em campo.

Com o empate, a Ponte Preta chegou a seis pontos, em 14º lugar. O jogo diante do Ituano, pela sétima rodada, será realizado no próximo domingo, às 16h, no estádio Novelli Júnior, em Itu (SP).