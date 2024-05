Com Jenna Ortega, primeiro trailer de Beetlejuice 2 é divulgado

Demorou 35 anos para os fãs de Beetlejuice serem agraciados com a sequência do filme, mas este momento finalmente chegou - e veio recheado de novidades! Considerado um clássico que passou gerações, Os Fantasmas se Divertem, como é conhecido aqui no Brasil, se tornou um grande sucesso da desde o seu lançamento, em 1988, por conta da comédia de fantasia e o jeito caricato dos personagens. Agora, a Warner Bros. - finalmente - criou a continuação intitulada Beetlejuice Beetlejuice - Os Fantasmas Ainda se Divertem.

Nesta quinta-feira, dia 23, o primeiro trailer da produção foi divulgado durante a CinemaCon 2024 e exibe Michael Keaton e Winona Ryder retornando como protagonistas, mas a novidade é a adição de Willem Dafoe, Monica Bellucci e Jenna Ortega.

Ortega, que bombou no papel de Wandinha Addams, vive Astrid, a filha rebelde de Lydia, personagem de Ryder. Após tantos anos, a antiga casa da família em Winter River segue sendo assombrada pelo fantasma Beetlejuice e tudo muda quando Astrid descobre a forma de convocá-lo.

O filme está previsto para estrear em 4 de setembro de 2024.