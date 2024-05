O guarda Luizinho. As reflexões do Leonardo. Dois livros deste 2024. Conteúdo. Memória. Emoção. Encerram grandes lições.

Que papel temos no mundo

Texto: Leonardo J. D. Campos

“Deleite da vida... e outros poemas” é um livro que traz uma diversidade de reflexões acerca da vida cotidiana. É centralizado no ser humano, em diferentes dimensões, à sua atuação no mundo e nas suas relações.

O livro faz uma “viagem” por diversas temáticas. Provoca reflexões sobre família, vida, ditadura, tempo, sonhos, liberdade, lembranças. Aborda questões sociais, críticas ideológicas.

Uma amostra: “Eu sei... a crueldade dos detentores do poder é por demais devastadora. Tortura mentes. Dilacera corações. Afasta pessoas. Destrói lares”.

A primeira frase do livro já chama o leitor a refletir: "Nas longas estradas e trilhas, por onde a vida nos leva a caminhar”.

Já no final, uma boa dose de incentivo e esperança: "A voz que continua a ecoar, não se cala".

Em síntese: neste nosso quarto livro procuramos pensar no papel de cada um neste mundo. E perceber que não importa onde estejamos, é preciso o nosso grito se fazer ouvir.

Deleite da Vida

Editora Coopacesso, de Santo André

68 páginas.

Crédito – Capa: Luiza Maria Souza Campos

Multar? Não, ensinar

Texto: Geraldo Nunes

Luiz Gonzaga Leite é o nome completo do Guarda Luizinho que obteve popularidade no trânsito de São Paulo por orientar e proteger vidas, sem precisar ter que multar. Foi assim que se tornou amigo não só dos pedestres, mas também dos motoristas.

Sempre disposto e bem-humorado, este policial militar dava aulas de improviso e, acreditem, ensinou muitas pessoas a atravessar as ruas com segurança, por desconhecerem a existência da faixa de pedestres.

Na década de 1970, a esquina mais movimentada de São Paulo ficava na travessia da Praça Ramos para a Rua Xavier de Toledo e Viaduto do Chá, pela existência das Lojas Mappin que atraía grande público.

Cerca de 1 milhão e meio de pessoas cruzavam aquela esquina todos os dias e a quantidade de atropelamentos era enorme.

Alguém precisava dar um jeito naquela situação e o Guarda Luizinho foi acionado e mostrou ser possível, mesmo naqueles tempos difíceis, aproximar o povo da polícia com ações espontâneas de amizade para ao mesmo tempo dar orientações aos pedestres.

Em sua época, foi algumas vezes mal compreendido pelos seus superiores, mas agora a situação é outra, os atuais comandantes gostam muito dele.

Neste livro os assuntos abordam não apenas questões do trânsito, mas sobre como era a vida no antigo e agitado centro de São Paulo repleto de acontecimentos e personagens interessantes.

Lições de cidadania não faltam para os que amam a paz, a civilidade e o amor ao próximo em uma metrópole que muitos consideram desumana.

Guarda Luizinho

Editora: Letras do Pensamento

Páginas: 168

Crédito – Capa: divulgação

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 27 de maio de 1994 – Edição 8710

MANCHETE – Nova poupança entra em vigor dia 1º (de junho de 1994).

Rendimento seria pós-fixado e governo estudava o fim do IPMF (o imposto do cheque) para os saques.

POLÍTICA – Metalúrgicos se cotizavam para fazer campanha e comprar um caminhão de som para o candidato Lula.

NOVOS TEMPOS – Juntas comerciais do ABC anunciavam investimento na informatização. Sistema online 24 horas, com sede em São Paulo, agilizaria serviço em Santo André, São Bernardo, São Caetano e Diadema.

Reportagem: Elaine Granconato.

COPA 94 – Seleção Brasileira recebida com festa em São José, na Califórnia: estreia seria em 20 de junho.

Diário divulgava seu logo para a Copa.

EM 27 DE MAIO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em Santos: “Diz o “Diário de Santos” que em virtude do aparecimento de casos de coqueluche em alunos da escola de Ribeirão Pires, é provável que o secretário do Interior autorize o fechamento dessa escola.

Anúncio: pede-se ao cidadão JSC para pagar os serviços feitos por sua ordem na Rua Sete de Abril, que desde o ano passado a pessoa que o fez ainda não viu o produto do seu trabalho.

Se não pagar até hoje, amanhã sairá o seu nome por extenso e o número da casa onde foi feito o serviço.

NOTA – Pela leitura do Estadão, de onde extraímos o anúncio, JSC deve ter pago pelos serviços, pois não vimos seu nome por extenso na edição seguinte.

1939 - Oficializado o nome da Via Anchieta para a estrada de rodagem que o governo do Estado estava construindo entre São Paulo e Santos.

1954 - A antiga Sociedade Italiana de São Bernardo, de 1900, passava a se chamar Associação Ítalo-Brasileira de Beneficência.

1979 – Prefeito Tito Costa inaugurava a primeira praça da Vila das Paineiras, no antigo Acampamento do DER. Houve missa na capela de Nossa Senhora do Perpétuo, celebrada por Frei Sebastião.

Fundado o Grupo Forja, do Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema. “O teatro como exercício de libertação”, como escreveria anos depois a jornalista Solange do Espírito Santo.

NOTA – O Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo e Diadema hoje leva hoje o nome do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC; e o Grupo Forja “virou estrelinha”.

HOJE

Dia do Profissional Liberal

Dia Nacional da Mata Atlântica

Dia do Serviço de Saúde

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

