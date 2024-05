Atlético-MG, Atlético-GO, Botafogo e Fluminense carimbam vaga nas oitavas da Copa do Brasil

Atlético-GO, Botafogo e Fluminense voltaram a vencer, nesta quarta-feira, Brusque, Vitória e Sampaio Corrêa e se garantiram nas oitavas de final da Copa do Brasil. Já o Atlético-MG foi superado pelo Sport, por 1 a 0, mas conquistou a vaga graças ao resultado construído na ida por 2 a 0.

O quarteto se junta a Red Bull Bragantino e Vasco, que se classificaram na terça-feira, e ao Corinthians, que eliminou o América-RN. Além da vaga, os times embolsaram R$ 3,4 milhões, como premiação. O adversário da próxima fase será definido através de sorteio.

Sem Hulk - desfalque por problemas pessoais - o Atlético-MG perdeu para o Sport, por 1 a 0, na Arena Pernambuco, mas mesmo assim avançou para a próxima fase, graças à vitória por 2 a 0 na ida. Chrystian Barletta marcou o gol pernambucano, que não foi suficiente para levar a partida para as penalidades. O Atlético-MG ainda teve um gol anulado de Paulinho.

No Maracanã, o Fluminense confirmou seu favoritismo ao repetir o placar da ida e vencer o Sampaio Corrêa-MA novamente por 2 a 0. O destaque ficou para o gol de John Kennedy, na segunda etapa, voltando a marcar após período afastado por indisciplina. Árias marcou o outro gol.

No confronto entre times da Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo avançou sobre o Vitória, vencendo novamente a partida, desta vez por 2 a 1, no Barradão. Na ida, tinha vencido pelo placar mínimo de 1 a 0. Luiz Henrique e Júnior Santos foram às redes, enquanto Daniel Júnior descontou para o time de Salvador.

Quem passou sem sustos foi o Atlético-GO. Depois de vencer o primeiro jogo por 1 a 0, o time goiano superou o Brusque-SC por 4 a 2, no Antônio Accioly. Luiz Fernando, Shaylon, Rhaldney e Maguinho marcaram para os donos da casa. Matheus Pivô marcou os dois de honra do time catarinense.