Charge - 23 de maio de 2024

Articulação de vereadores que deixaram recentemente a base do prefeito Orlando Morando (PSDB) impediu ontem de manhã, pela segunda sessão consecutiva, a votação do projeto de lei que autoriza São Bernardo a manter os contratos com a Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) mesmo em caso de privatização. Foi mais uma derrota do governo na Câmara. Manifestantes lotaram a galeria e, com gritos e faixas, protestaram contra a venda da estatal.

Grupo de oito legisladores, ligados ao deputado federal e pré-candidato a prefeito Alex Manente (Cidadania), tentou obter as 15 adesões necessárias para incluir o texto na ordem do dia, sem sucesso. “O próprio governo deu ordem para que seus vereadores não assinassem o requerimento de regime de urgência, temendo que pudesse sair derrotado da votação”, contou Julinho Fuzari (Cidadania).