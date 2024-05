Fernando Marangoni e os consórcios públicos

Fernando Marangoni (União Brasil) lançou em Brasília, nesta terça-feira (21), a Frente Parlamentar Mista em Apoio aos Consórcios Públicos. À solenidade, acorreram autoridades da Câmara e do Senado, especialistas e representantes da sociedade civil. Segundo o legislador, que tem domicílio eleitoral em Santo André, a iniciativa visa fortalecer este tipo de instituição no País. Recentemente, para ilustrar sua importância, Marangoni citou o envio de R$ 3 milhões em emendas parlamentares, via Ciop (Consórcio Intermunicipal do Oeste Paulista), para custeios na saúde e no funcionalismo. Ele poderia ter mencionado o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, mas, neste caso, teria dificuldades para explicar por que seu grande aliado, o prefeito Orlando Morando (PSDB), retirou São Bernardo do colegiado regional.

BASTIDORES

Pré-candidato

O vereador Eduardo Leite (PSB-foto) afastou de vez os boatos de que poderia abrir mão da candidatura própria ao Paço andreense para ser vice na chapa encabeçada pela Professora Bete Siraque (PT). O legislador agendou para 27 de maio o lançamento da pré-campanha à Prefeitura. O evento está marcado para começar às 19h, no Clube Primeiro de Maio, na área central. “Nós vamos apresentar um novo projeto político para Santo André crescer ainda mais, com toda a experiência que a cidade quer e precisa!”

Empatia

Um dia depois de denunciar o prefeito de São Caetano, José Auricchio Júnior (PSDB), ao Ministério Público por violência política de gênero, a vereadora Bruna Biondi (Psol) recebeu nesta quarta-feira (22) a solidariedade de mulheres de expressão da política nacional. Entre elas, Fernanda Melchionna, deputada federal mais bem votada no Rio Grande do Sul em 2022, com 199.894 sufrágios. Também se manifestaram Luciana Genro, fundadora do Psol, e Camila Valadão, deputada estadual capixaba.

Ringue

Já o suplente de vereador Getúlio Filho, que possui batalhão de seguidores nas redes sociais e se destaca pela marcação cerrada à administração de José Auricchio Júnior, a quem trata de “cassadinho” por causa do processo por captação irregular de recursos eleitorais, que afastou o tucano do Paço por quase um ano, em 2021, desafiou o prefeito para uma contenda: “Por que você não vem ser macho comigo?”

Enfim, juntos

Ex-prefeito e um dos desafetos históricos do Partido dos Trabalhadores, William Dib (PSDB) foi anunciado nesta quarta-feira (22) pré-candidato a vice na chapa encabeçada pelo deputado estadual Luiz Fernando Teixeira (PT) ao Paço de São Bernardo. As rixas, ao que parece, ficaram todas no passado. Dib contou que aceitou o convite, que partiu do ministro Luiz Marinho (Trabalho e Emprego), por causa da “relação muito mais de amizade e admiração do que de negócios” com Luiz Fernando.