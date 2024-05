São Bernardo FC mira CSA após perder invencibilidade

Após ter quebrada a sequência invicta na Série C do Campeonato Brasileiro com a derrota por 2 a 0 para o Londrina na última rodada, o São Bernardo FC já treina visando o próximo compromisso, domingo, no 1º de Maio, contra o CSA.

O volante Breno estreou com a camisa do Tigre no último compromisso, quando entrou no segundo tempo no lugar de Augusto. Por meio das redes sociais do clube, o atleta disse que espera que a derrota contra o Londrina tenha sido um acidente de percurso. “Ficamos chateados por perder, mas espero que a gente consiga aprender com isso e que o elenco corrija algumas situações, para que não se repitam no próximo jogo”, conta.

Durante a semana, o São Bernardo contou com a volta do capitão Rodrigo Souza aos treinos com bola. O volante se recupera de uma cirurgia no joelho realizada em abril.