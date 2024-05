Com a vaga encaminhada, Tricolor recebe o Águia

Atual campeão da Copa do Brasil, o São Paulo volta a campo nesta quinta-feira (23) para tentar sacramentar a classificação às oitavas de final da edição 2024 do torneio. Depois de superar o Águia de Marabá por 3 a 1, na partida de ida, no Pará, o Tricolor está garantido até mesmo com derrota por um gol de diferença, às 21h30, no MorumBis.

Além da boa vantagem na disputa válida pela terceira fase da competição nacional, o São Paulo espera tirar proveito da má fase da equipe paraense, que disputa a Série D do Brasileiro e já não vence um compromisso oficial há sete jogos, sequência que começou em março.

No departamento médico tricolor desde o início do mês, o atacante argentino Calleri voltou a realizar atividades em campo durante a semana. mas continua como desfalque, a exemplo de Rafinha, Wellington Rato e Pablo Maia. Já Lucas Moura está recuperado e pode aparecer entre os titulares.

Mesmo com a vantagem confortável do São Paulo no mata-mata, a tendência é que o técnico Luis Zubeldía aposte na escalação titular, uma vez que o próximo compromisso da equipe será apenas no dia 29, contra o Talleres (ARG), novamente em casa, pela Libertadores.