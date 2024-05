Verdão define vaga contra o Botafogo em Ribeirão

Com uma semana de preparação, o Palmeiras vai até o inteiror de São Paulo para enfrentar o Botafogo-SP e definir quem avança para as oitavas de final da Copa do Brasil. A bola rola no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, a partir de 19h.

No primeiro jogo, o Verdão sofreu, mas nos acréscimos do segundo tempo conseguiu desempatar o confronto, com gol de Estêvão, aos 52 minutos, e saiu com a vitória por 2 a 1. Na partida de hoje, um empate simples já basta para que o Alviverde garanta a vaga na próxima fase do torneio. Em caso de vitória do Botafogo-SP por até um gol de diferença, a eliminatória será definida na disputa de penalidades.

Para assegurar a classificação, o técnico Abel Ferreira deve escalar o time inicial com força máxima. Um reforço para o elenco paulistano será o retorno de Aníbal Moreno, que está recuperado de um trauma no olho fica à disposição do português.

A partida também marca o penúltimo compromisso de Endrick pelo Palmeiras. No início de junho, o atacante se juntará ao elenco do Brasil para a disputa da Copa América. Após a competição, o atleta embarcará para a Espanha, onde passará a defender as cores do Real Madrid.