Vítima organiza ato por fim da violência obstétrica no Hospital da Mulher

Após ser vítima de negligência no Hospital da Mulher de São Bernardo, Raissa Falosi Santos, 20, luta para receber respostas sobre seu caso e de outras mulheres que sofreram violência obstétrica no equipamento de saúde. A jovem organiza ato neste sábado (25), a partir das 9h, na Praça da Matriz, no Centro do município, junto a outras ex-pacientes.

Essa será a segunda manifestação realizada pelo grupo. O primeiro ato ocorreu no dia 22 de abril. Até o momento, dez episódios foram denunciados nos últimos meses, sendo quatro óbitos investigados, de dois bebês e duas gestantes.

Raissa ficou 19 dias com uma compressa (espécie de pano utilizado para estancar o sangue) no seu corpo, após dar à luz e colocar Diu (Dispositivo Intrauterino), no dia 18 de março. O material cirúrgico só foi retirado na madrugada do dia 6 de abril, na segunda visita ao hospital – na primeira vez depois do parto, ela foi medicada e liberada.

Segundo a organizadora, a manifestação busca esclarecimentos das ocorrências e também “justiça”. Raissa espera que sejam encontrados os responsáveis pelos erros médicos e que providências sejam adotadas para não ocorrerem novas ocorrências na unidade.

“Não aguento mais ver tantos casos acontecendo e nada sendo feito. Espero conseguir respostas certas do que anda acontecendo naquele hospital. É preciso realizar uma investigação a fundo de onde está vindo tanto erro. Só eu sei os traumas que aquela violência me causou, e me dói ver que existem tantos outros casos sendo camuflados”, diz Raissa.

Assim como ela, a bacharel em direito Marília Beatriz Alves, 44, está na luta para esclarecer o ocorrido com a sua neta, que morreu em 2022 no HMU (Hospital Municipal Universitário), antigo Hospital da Mulher. A denunciante acusa o equipamento de fraude e negligência, pois, segundo afirma, o prontuário da sua filha, Stella Luisa Alves, 20, foi trocado com o de uma gestante diabética, que estava com alto nível de glicemia.

Por conta da suposta troca, a equipe médica teria aplicado insulina em Stella, que estava com 38 semanas. A causa da morte do bebê foi trombose placentária, segundo laudo do IML (Instituto Médico Legal), mas Marília afirma que foi ocasionada por conta da insulina.

“Estou lutando por Justiça, pois nem a minha filha e nem a minha neta são somente números. Precisamos de respostas e punição para quem quer que seja o responsável. Muito diferente do que alguns pensam, não ingressamos com pedido de indenização e muito menos por perseguição política”, esclarece Marília.

LUTA

Desde que série de denúncias de violência obstétrica e negligência foram divulgadas , as são-bernardenses marcam presença em todos os atos sobre o assunto. As denunciantes participaram de manifestação realizada no dia 22 de abril e de duas sessões da Câmara Municipal, nos dias 24 de abril e na terça-feira passada (14), durante depoimento do secretário de Saúde, Geraldo Reple Sobrinho.

Sobre a oitiva, Marília diz que as respostas do gestor foram vagas. “Ele usou os primeiros 30 minutos de tribuna para falar sobre a trajetória profissional dele. Respondeu às perguntas dos vereadores com outras perguntas, sempre se esquivando da responsabilidade”, finaliza.