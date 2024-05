Instituto Geração Futura ganha biblioteca com mais de 100 livros

O Instituto Geração Futura, em São Bernardo, recebe hoje doação de livros e vídeos educativos do Projeto Navegando Pela Leitura, que tem como foco o incentivo à leitura por meio de carrinhos de bibliotecas móveis. O projeto tem o propósito de fomentar o hábito da leitura para quem não tem condições ou tempo de frequentar bibliotecas tradicionais.

A biblioteca móvel conta ainda com cenário, fantoches e materiais artísticos para estimular a contação de histórias e envolver as crianças na temática. Ao todo são mais de 100 livros, selecionados com foco no público infantil, mas também em títulos que contemplem questões atuais e colaborem no desenvolvimento socioemocional.

De acordo com o pedagogo Diogo Pires de Lima, que participou da criação do projeto, em conjunto com a também pedagoga Jomara Elisa Mineiro, foram selecionados livros de diferentes formatos, como em braile, pop-up e atlas. “A biblioteca abordando temas como preconceito, discriminação, valores e sentimentos”, destaca. O Instituto fica na rua Valdomiro Luiz, nº 45, Demarchi.