Mauá promove 3º Feirão do Emprego nesta sexta

Uma nova edição do Feirão do Emprego e Empreendedorismo será realizada nesta sexta-feira (24) pela Prefeitura de Mauá. O evento terá início às 8h30 e as senhas serão distribuídas até as 13h, no Ginásio Poliesportivo Celso Daniel, localizado na Vila Noêmia – o acesso é pela rua Vitorino Dell Antônia, no estacionamento de funcionários do Paço Municipal.

O objetivo da Secretaria de Trabalho, Renda e Empreendedorismo é facilitar o contato do trabalhador que busca uma nova oportunidade com as empresas que querem contratar. Serão oferecidas mais de 2.500 vagas em 50 empresas de Mauá, da região do Grande ABC e da Capital.

Instituições de ensino, como Senac, Senai e Fatec também montarão estandes para apresentar seus cursos de qualificação profissional, e apoio ao empreendedorismo (Sebrae). A Secretaria Municipal de Educação participará com inscrições para a EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Somando as edições de 2022 e 2023, mais de 3.600 pessoas conseguiram encaminhamento para processos seletivos ou para as vagas, segundo a Prefeitura. Entre as milhares de oportunidades, com e sem experiência, cadastradas estão: jardineiro, jovem aprendiz, auxiliar de produção, auxiliar de expedição, atendente de restaurante, atendente de restaurante part-time, atendente de restaurante PCD, comprador, auxiliar de compras, 1/2 oficial eletricista, faturista, ajudante de montagem, motoristas com habilitação D, E e Mopp, ferramenteiro, porteiro, controlador de acesso e torneiro mecânico.

Além das vagas de emprego e de cursos, quem participar do evento poderá se vacinar contra a Influenza. O imunizante pode ser aplicado em todas as pessoas a partir dos 12 anos. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizará, ainda, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C. A entrega do resultado é feita de forma privada, garantindo a confidencialidade, com a presença do profissional de saúde, tanto para resultados positivos quanto negativos.