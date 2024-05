Mães relatam agressões a crianças autistas em escolas de São Bernardo

Dois casos de agressão a crianças autistas em escolas públicas de São Bernardo têm preocupado mães em relação ao ensino de seus filhos. Eliane de Souza Santos, 46 anos, e Janaína Sirleide Miranda Bento, 37, denunciam falta de apoio por parte das instituições escolares, uma estadual e outra municipal, e relatam que os filhos já não iam à escola havia pelo menos duas semanas – um deles retornou ontem. Ambos foram agredidos por colegas de classe após episódios de bullying.

No dia 6 de maio, Eliane recebeu uma ligação da EMEB (Escola Municipal de Educação Básica) Bruno Massone, no Estoril, informando sobre um “atrito” envolvendo seu filho, João Vitor Santos Cassettari, de 10 anos, que é autista. “Pensei que era uma coisa simples, mas quando meu filho chegou em casa, fiquei em choque ao vê-lo todo machucado”, relata Eliane, que mora no Capelinha.

Ela fotografou os ferimentos e enviou à escola, expressando indignação. Eliane conta que o filho vinha sofrendo bullying desde o início do ano letivo, chegando em casa com arranhões no braço. “Ele falava que estava sendo agredido e não estava aguentando.”

No dia do incidente, o menino foi agredido por um colega após uma disputa por uma bola. “Ele não gosta de dividir o que tem na mão dele. Aí, um menino pegou a bola e, após ele pegar de volta, o outro aluno o machucou todinho”, conta a mãe.

Após o ocorrido, Eliane buscou ajuda no Conselho Tutelar e notificou a Secretaria da Educação sobre a situação. “Ele não quer mais ir para a escola, está triste e doente”, lamenta.

Além de lidar com o trauma físico, a mãe enfrenta dificuldades para agendar consultas médicas para o filho, sendo a última realizada 2019.

Eliane solicita que a escola forneça um assistente social ou uma professora auxiliar para acompanhar seu filho, como previsto por lei. “Espero que ele vá para outra escola e que isso não aconteça com outras crianças, especialmente as menores e as com autismo”, conclui.

Janaína Sirleide Miranda Bento, também moradora do bairro Capelinha, é mais uma a relatar um caso grave de agressão. Seu filho Marcelo Miranda de Lima, 11, foi agredido na Escola Estadual José Jorge do Amaral, no Riacho Grande, resultando em uma fratura no rosto. “Ele sempre reclamou do bullying, mas a escola não deu a devida atenção”, conta Janaína.

No dia 6 de maio, Marcelo foi levado a uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento) e ao HC (Hospital de Clínicas) de São Bernardo devido às lesões. “Meu filho tem agido com medo e está estressado. Eu também tenho medo de mandá-lo para a escola”, diz.

Como medida, a escola transferiu o agressor de sala e o outro estudante foi mudado de instituição. Este não foi o primeiro episódio de agressão sofrido por Marcelo, já que, em outra ocasião, ele levou chutes nas costas na mesma unidade escolar.

Janaína teve ontem uma reunião com a diretora da escola para discutir o caso. segundo relatou, na ocasião disse esperar que seu filho seja bem tratado, além de demonstrar insatisfação com a reposta demorada da escola com relação a seu caso.

“Espero que no futuro ele possa estudar e ser alguém, e que as crianças e as pessoas entendam as diferenças”, afirma a mãe.

Marcelo retomou os estudos nesta quarta-feira.

RESPOSTA

Em nota, a Seduc-SP (Secretaria da Educação do Estado de São Paulo) afirma que, no caso relacionado à Escola Estadual Jorge do Amaral, assim que identificou o ocorrido entre os estudantes, a gestão da escola interveio “prontamente” e diz lamentar o caso, destacando que seguirá trabalhando a cultura de paz, respeito ao próximo e bons hábitos por meio de projetos, palestras e ações. “A Pasta tem o compromisso com a política pública inclusiva, a adaptação do currículo e o apoio sistemático, levando em consideração as especificidades de todos os estudantes”, diz o comunicado.

A Prefeitura de São Bernardo não respondeu os questionamentos do Diário.