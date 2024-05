Palavra do Leitor - 23 de maio de 2024

Diário, 66 anos

O Diário está aniversariando e traz consigo uma trajetória vitoriosa de labor. Sinto-me honrada por participar como assinante e leitora. É muito bom! Diário, você e toda a equipe de colaboradores estão de parabéns! Abraço afetuoso.

Wilma Maria Moraes

Santo André

Misoginia – 1

‘Bruna leva Auricchio ao MP por misoginia’ (Política, ontem). Essa é uma forma de sexismo que pode desvalorizar a experiência e a expertise de uma mulher, além de perpetuar a ideia de que as mulheres são menos capazes ou inteligentes do que os homens.

Milton Aldana

do Instagram

Misoginia – 2

Já começa errado quando é feita uma prestação de contas dentro de um ambiente religioso. Que cousa de mau gosto. São Caetano, infelizmente, é ‘feudal’ .

Roberto Junior

do Instagram

Irã

‘Morte de Raisi, presidente do Irã, joga sombra sobre o futuro da nação’ (Política, dia 21). Absurdo a ONU (Organização das Nações Unidas) prestar condolências pela morte de Ebrahim Raisi, presidente do Irã, o ‘Açougueiro de Teerã’. Num país em que até hoje se enforcam pessoas em praça pública, suspensas em guindastes, e onde, em pleno século XXI, existe a ‘patrulha de costumes’ para verificar se a vestimenta das mulheres estão adequadas ao regime bárbaro, onde moça cheia de vida perde a vida por não se vestir adequadamente. Onde manifestações pacíficas são terminas na maior brutalidade possível com “n” presos. Tudo para a casta continuar no poder.

João Camargo

Capital

Salários públicos

Se o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) e os deputados estaduais, que aprovaram a aberração de dar folgas de sete dias por mês ou compensação monetária aos procuradores, soubessem quanto ganha um professor do ensino médio – de R$ 2.000 a R$ 5.000 por mês, enquanto para procurador, a remuneração inicial é de R$ 38.914,81 –, teriam aprovado este disparate? Professor não trabalha só em sala de aulas. Leva para casa provas e trabalhos para corrigir. Também fizeram faculdade e prestaram concurso, como os procuradores. As eleições vêm aí e farei questão de saber quem aprovou esta desfaçatez!

Tania Tavares

Capital

Avenida dos Estados

‘Motociclista escapa ileso de colisão com caminhão’ (Setecidades, ontem). Presenciei ontem acidente no mesmo local e semana passada também teve outro. Avenida dos Estados está um caos. Interditaram tudo e não pensaram em solução para o tráfego, que é bem intenso. Paulo Serra, precisa organizar melhor isso. Entendemos a importância das obras, mas pessoas não podem ser prejudicas.

Thainá Dias

do Instagram