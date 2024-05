Policlínica Centro em Santo André prevê 10.800 consultas por mês

A Policlínica Centro, em Santo André, começa a atender em novo endereço e prevê capacidade de realizar 10.800 atendimentos por mês. A unidade está na Rua Xavier de Toledo, número 517, local onde antes era o Centro andreense de Referência para Dengue. Com a mudança, o espaço continua acolhendo casos de infecção pelo mosquito Aedes Aegypti, mas amplia o leque de serviços para outras especialidades. Até agosto, as próximas entregas projetadas pela Prefeitura são das unidades de saúde no Ana Maria, Capuava e Vila Guiomar, respectivamente.

“Vamos continuar acolhendo casos de dengue, como em todas as unidades. Teremos também outras especialidades nesse endereço já que a incidência da doença teve uma queda muito significativa na região. O desafio é constante. Nem toda a rede está no padrão que desejamos, mas almejamos a mesma qualidade da rede privada. Faremos 10.800 atendimentos por mês”, explica o prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB).

O serviço na Policlínica Centro é porta-aberta, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Os telefones de contato são (11) 4422-9519, (11) 4422-9520 e (11) 4422-8521.

O secretário municipal de Saúde, Acacio Miranda, explica que o local já era usado para atendimentos de saúde e, por isso, nenhum investimento foi realizado durante a mudança da Policlínica Centro. O espaço tem nove consultórios, farmácia, coleta de exames, e salas de vacina e odontologia.

A unidade substitui a antiga US (Unidade de Saúde) Centro, que ficava na Rua Campos Sales e realizava média de 9.000 consultas mensais. “Temos uma expectativa de fazer 10.800 atendimentos. Como aqui temos um ambiente mais estruturado, naturalmente prevemos uma tendência de aumento da demanda local”, declara o secretário.

Em relação aos casos de dengue que já eram atendidos na Xavier de Toledo, Miranda comenta que o acompanhamento segue como prioridade no município. “Continuamos com altas temperaturas em um período que deveria ser de frio. Isso propicia a proliferação do mosquito. Mantemos o monitoramento dos casos, mas agora é possível fazer outros atendimentos no endereço.”<EM>

NOVO PACOTE

Durante a cerimônia de divulgação da Policlínica Centro, o prefeito de Santo André disse que assinará na terça-feira (28) novo pacote de investimentos para a cidade.

“Esse aporte de R$ 100 milhões vai para infraestrutura de forma geral. Vamos anunciar na própria terça-feira. Irá contemplar a finalização de algumas obras, equipamentos culturais. É um grande pacote para os últimos meses da nossa gestão”, pontuou, sem detalhar quais serão os serviços contemplados.

De acordo com o prefeito, a Policlínica Centro é o 45º equipamento de saúde da cidade. “A UBS Ana Maria é a próxima que vamos entregar, no início de junho. A região no entorno dessa unidade cresceu muito e teremos a inauguração desse posto em um imóvel próprio da Prefeitura, com outro padrão de qualidade. No nosso cronograma, teremos também as do Capuava e Vila Guiomar até agosto. Vamos iniciar outras reformas que estarão dentro do pacote de R$ 100 milhões, que já foi aprovado na Câmara há 15 dias”, disse.