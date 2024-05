Sesc São Caetano Participa da Semana Mundial do Brincar 2024

Entre os dias 25 de maio e 2 de junho, o Sesc São Paulo participa da Semana Mundial do Brincar – ação promovida pela Aliança pela Infância. A programação acontece em 36 unidades do Sesc no estado de São Paulo e conta com mais de 150 atividades, todas gratuitas, que visam fortalecer a brincadeira como elemento fundamental do universo da infância.

Com o tema “Vem pra Roda – No Ritmo do Brincar", a programação convida o público a dar as mãos e ter a oportunidade de conviver, olhar, compartilhar suas brincadeiras, emoções e conhecimentos na dinâmica dos trabalhos em grupo. A roda é símbolo das danças circulares, das conversas, das cirandas e de tantas manifestações culturais que estão presentes nas memórias de infância dos adultos, convidando-os a construir um futuro mais afetivo para as próximas gerações.

São mais de 150 atividades gratuitas – entre espetáculos, vivências, oficinas, contação de histórias e shows – que buscam aproximar adultos e crianças numa convivência lúdica, apontando a importância do brincar.

Promovida no Brasil desde 2009 pela Aliança pela Infância, a Semana Mundial do Brincar busca a construção e proteção do brincar como fundamento da expressão genuína da criança, e conta com a participação do Sesc São Paulo desde 2013 em uma parceria que fortalece a brincadeira como elemento fundamental do universo da infância, além de provocar reflexões sobre o tema.

ATIVIDADES NO SESC SÃO CAETANO



É necessário fazer a retirada de senhas com 30 minutos de antecedência.

Dia 25 e 31/5, sábado e sexta, das 15h às 16h:

Batuque todo dia: Brincar em Roda é Poesia

Com Roger Lima

Seja para amassar o barro em pisadas ritmadas para construir as antigas casas de Taipa, festejar à beira mar enquanto espera a pesca chegar em casa, brincar com os familiares e a comunidade nos grandes quintais de terreiro ou quebrar coco no chão para retirada de amêndoa, esses povos criaram uma tradição secular, que hoje é sinônimo de toda uma gama de festividade e que está ligada às sambadas, festas tradicionais, carnavais, festas juninas e demais representações reconhecidas no mundo todo, fazendo assim a cultura afro diaspórica ser a cultura da resistência ao mesmo tempo que é a cultura do livre brincar.

De 30/5 a 1/6, quinta a sábado, das 11h às 12h:

A ginga que conta: A capoeira cantada, contada e brincada

Com Victória Aparecida Santos

Misturando contação de histórias, cantos, toques próprios e contos da capoeira, a oficina ''A ginga que conta: A capoeira cantada, contada e brincada'' apresenta uma introdução a capoeira e seus movimentos, instrumentos, folclore e cantigas através de dinâmicas lúdicas e brincadeiras.

Dias 30 e 1/6, quinta e sábado, das 15h às 16h:

Oficina de jogos e brincadeiras indígenas

Com Thiery Maciel

A vivência é marcada pelo toque da Maracá (espécie de chocalho), trabalhando o universo dos jogos e brincadeiras dos povos indígenas e fomentando a importância deste repertório cultural para a manutenção da memória ancestral dos nossos povos originários do Brasil.

VEJA TAMBÉM

Teatro

Grátis – Ingresso 30min antes limitado a dois por pessoa (bebê + responsável)

Dia 25/5, sábado, das 11h às 12h:

Bach, Bebês e Beatles

Com Cia Prana Teatro

Os bebês, mães e pais são recebidos pelos músicos-atores numa brincadeira de vocalização suave com pequenos sinos. Em um espaço de meia arena, com iluminação acolhedora, a obra de Bach dialoga com algumas canções dos Beatles em performances instrumentais teatrais, em que os músicos-atores brincam com sombras, bonecos, teatro de papel, crankie, objetos animados e alguns mecanismos autômatos que movimentam pequenas asas, ondas do mar e estrelas em um céu de móbiles. Breves trechos poéticos são falados pontuando as cenas e

momentos musicais.

Com sede e atelier na cidade de São Paulo, a Cia. Prana estreou em 2005. O processo de criação e pesquisa da Cia. envolve desde a confecção dos bonecos, adereços e criação de trilhas sonoras originais até a concepção e direção de cena.