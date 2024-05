Diadema recebe cinema itinerante sustentável e inclusivo

Diadema recebe neste sábado (25), na Praça PEC CEU Das Artes (Avenida Afonso Monteiro da Cruz, 254, Serraria), o evento “BikeCine”. Trata-se de um cinema itinerante com uma experiência cultural colaborativa, ecológica e inclusiva. A programação contará com curtas e longas-metragens diversos com linguagem acessível. A atividade é uma parceira do Programa de Ação Cultural de São Paulo (ProAC SP), a empresa mineira de aço ArcelorMittal e os ingressos poderão ser retirados no local, uma hora antes do evento, ou pelo site https://bikecine.com.br/.

O secretário de Cultura de Diadema, Camilo Vannuchi, destaca que receber na cidade projetos gratuitos de cinema é uma forma de democratizar o acesso. “Todos nós sabemos que os preços dos ingressos dos cinemas convencionais são abusivos e acabam elitizando a arte. Então, decidimos tentar essa nova dinâmica, para que os munícipes possam aproveitar esse momento de lazer com os amigos e com a família”.

A proposta do BikeCine é diferente e abrange todos os públicos. Serão 12 bicicletas fixas e quatro bases para acoplar as “bikes” trazidas pelo próprio público, totalizando 16 estações que captam a energia gerada pelos ciclistas. Também é possível colaborar por meio do pedal de mão, para que as crianças, os idosos e as pessoas com mobilidade reduzida também possam contribuir.

Toda força gerada é consumida no momento para alimentar o projetor inflável e o sistema de som. Caso não haja luz o suficiente para continuar a exibição, os ciclistas serão convidados a se revezarem.

“É uma grande alegria levar pra população esse novo projeto que reúne tantas pautas que consideramos importantes para a população e para o planeta” conta Marco Costa, coordenador geral e idealizador do BikeCine. “Cultura, entretenimento, bem-estar, mobilidade, sustentabilidade, conscientização e inclusão estão entre os temas que queremos discutir com o BikeCine”, completa.

A programação no município inicia com exibição de filmes curtas-metragens variados, com recursos de acessibilidade. Depois, será passado o filme “Nosso Sonho”, que mostrará a trajetória da icônica dupla Claudinho e Buchecha.

PROGRAMAÇÃO

19h – Curta-metragens com recursos de acessibilidade.

20h – Nosso Sonho: uma cinebiografia baseada na vida da dupla Claudinho e Buchecha.