Antaq aprova transferência das operações do Porto de Itajaí para a JBS

A Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) aprovou nesta quarta-feira, 22, em decisão ad referendum, a alteração societária do contrato provisório de operação do Porto de Itajaí, em Santa Catarina.

Com a decisão da Diretoria Colegiada, que acompanhou parecer técnico da área de regulação da Agência, a Seara, do grupo JBS, passa a assumir o controle da empresa Mada Araújo Asset Management Ltda. com 70% das cotas societárias.

Desde o final de 2022, o Porto de Itajaí não movimenta contêineres, após o término do contrato de arrendamento com a APM Terminals.

Tentativas anteriores de concessão foram malsucedidas, resultando em um edital temporário vencido pela Mada Araújo, que não conseguiu retomar as operações.