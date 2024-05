Obituário - 23 de maio de 2024

SANTO ANDRÉ

Zélia Ferreira de Araújo, 98. Natural de Buritirama-BA. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

José Santiago do Nascimento, 88. Natural de Acopiara (CE). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Anna Pasquini Miguel, 87. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Antônia Rodrigues Frantinati, 85. Natural de Taquaritinga (SP). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Neide Pereira Lopes, 69. Natural de Nova Esperança (PR). Residia no Parque Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ana Maria Salles, 63. Natural de Sorocaba (SP). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério de Jandira (SP).

Mizael Pereira da Silva, 62. Natural de Brejolândia (BA). Residia na Vila Humaitá, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhor do Carmo, Curuçá.

Josivaldo Torres de Queiroz, 61. Natural de Poções (BA). Residia no Jardim Teles de Menezes, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Angélica Souza Soares, 24. Natural de Ilhéus (BA). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Enfermeira. Dia 18, em Mauá. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Edelvez Lazarin de Benagria, 86. Natural de Itapuí (SP). Residia no bairro Sacoman, em São Paulo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

Thomaz de Aquino Cataldi, 77. Natural de Quatá (SP). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 18. Cemitério de Vila Euclides.

SÃO CAETANO

Maria Antonia Jordão, 98. Natural de Cravinhos (SP). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 18. Cemitério das Lágrimas.

Antonio Camilo Monici, 77. Natural de Santa Rosa do Viterbo (SP). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Maria Teixeira Leal, 90. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Olívia Batalha Rodrigues, 86. Natural de Uru (SP). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 18. Crematório Vila Alpina.

Damião Miguel de Amorim, 85. Natural do Estado da Paraíba. Residia no Parque São Rafael, em São Paulo. Dia 18, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida Claro de Almeida, 80. Natural de Marília (SP). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Jardim da Colina.

Antonio Viana do Prado, 78. Natural de Iguaí (BA). Residia no bairro Taboão. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Gerônimo Tavares da Silva, 78. Residia no Jardim do Colégio, em Embu das Artes (SP). Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria do Carmo Silva, 74. Natural do Estado de Pernambuco. Residia na Vila do Castelo. Dia 18, em Diadema. Memorial Parque das Cerejeiras.

Júlia dos Santos, 74. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Benedito de Almeida, 58. Natural de Ribeirão Claro (PR). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Vale da Paz.

Maria Aparecida do Nascimento Mendes, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18, em Diadema. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aladei dos Santos Martins, 39. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de Diadema, Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Yolanda da Silva Egydio, 87. Natural de Santo Antonio da Platina (PR). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 18, em Santo André. Eternos Crematório.

Adenir Vieira, 58. Natural de Santo André. Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Empresário. Dia 18, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Benedicta da Silva, 80. Natural de Pompéia (SP). Residia no bairro Tanque Caio, em Ribeirão Pires. Dia 18. Cemitério São José.

Elizabeth Aparecida Costa de Deus, 53. Natural de Ribeirão Pires. Residia na Ponte Seca, em Ribeirão Pires. Corretora de imóveis. Dia 18, em Santo André. Cemitério São José.