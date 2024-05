Após CPI além do esperado, BoE pode não cortar juros em junho, avalia Capital Economics

A Capital Economics avalia que o resultado do índice de preços ao consumidor (CPI) de abril do Reino Unido acima do esperado mostra que a inflação segue "teimosa" e torna "improvável" um corte de juros pelo Banco da Inglaterra (BoE) em junho. A consultoria britânica lança dúvidas até sobre a decisão monetária de agosto.

Os preços mais baixos da energia e uma desaceleração da economia levarão a inflação para abaixo de 2% nos próximos meses - talvez até perto de 1% no fim deste ano -, na visão da Capital Economics. "Se assim for, o BoE poderá acabar por cortar as taxas de juro de 5,25% agora para 3,00% até o próximo ano. Mas estamos um pouco mais preocupados com essa previsão e ela pode não acontecer tão cedo."