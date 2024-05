Brenno, Kaio e estão na Zona de Risco em A Grande Conquista

Mais uma noite de muito fogo no parquinho em A Grande Conquista! Nesta terça-feira, dia 21, os conquisteiros participaram de mais uma formação da Zona de Risco e é claro que os participantes não sabonetaram na hora de escolher.

Hadad e Kaio, que são os donos da mansão durante esta semana, receberam a chance de escolher um nome para ir direto para a berlinda. Os dois, que precisaram entrar em consenso, decidiram, então, votar em Brenno. Vixe!

Mas parece que o conquisteiro não gostou nadinha, viu?! Isso porque, na hora de se defender, Brenno disse que Kaio estaria usando um jogo sujo. Uepa!

- Eu já esperava [a indicação] de uma parte. De uma parte, nós pensamos diferentes, nosso jogo é bem aberto, tudo que eu tenho para falar com ele, eu falo com ele, o que ele tem que falar para mim, ele fala para mim. E é o Hadad. A outra parte eu já esperava, pela mudança de personalidade. [...] Em um determinado caminho, essa pessoa se volta contra mim e tenta de maneira tendenciosa colocar pessoas contra mim. [...] Ele se usa de um jogo bastante sujo e eu posso dizer que eu sinto uma apunhalada nas costas.

Depois de indicarem Brenno direto, os dois donos se tornaram os novos alvos. Os participantes foram, um por um, entrando na sala secreta para revelar à Rachel Sheherazade seus votos.

Cada um com sua explicação, de pouquinho em pouquinho, os participantes se dividiram e acabaram colocando Kaio na berlinda, com exatos nove votos.

ViniGram recebeu a chance de imunizar um colega depois da dinâmica que aconteceu no Hora do Faro. Com o poder em mãos, o conquisteiro decidiu imunizar Lizi, quem ele considera sua parceira de jogo.

E aí teve a votação cara a cara, onde os confinados não tem chance nenhuma de sabonetar! Na sala, com todos reunidos, os participantes não tiveram outra opção além de exporem suas opiniões um sobre o outro.

Apesar de pouco tempo convivendo na mansão, alguns climões já aconteceram e as amizades e inimizades parecem já ter sido formadas. Sheherazade deixou todo mundo defender seus votos e ouviu com atenção as retóricas.

Porém, não teve jeito. No final, Any e Guipa ficaram empatados com a maioria dos votos da casa. Porém, no final, Hadad teve a chance de escolher entre um dos dois e mandou Any direto na Zona de Risco, que define quem será o próximo eliminado do programa.