CBF define que Brasileirão será retomado na sétima rodada, dia 1º de junho

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou nesta terça-feira que o Campeonato Brasileiro será retomado a partir da sétima rodada, no final de semana do dia 1º de junho, e seguirá a mesma ordem de jogos que teria antes da paralisação de duas semanas, colocada em prática em razão das chuvas que provocaram grandes danos ao Rio Grande do Sul. De acordo com nota divulgada pela entidade nesta terça-feira, a decisão foi tomada para "preservar o planejamento técnico que embasou a elaboração da tabela".

Com a mudança, a oitava rodada será disputada nos dias 12 e 13 de junho - quarta e quinta-feira. Já a nona rodada fica marcada para os dias 15, 16 e 17 de junho - sábado, domingo e segunda-feira. A partir do dia 20, começa a disputa da Copa América.

Quando anunciou a suspensão do Brasileirão, na quarta-feira passada, dia 15, a CBF já havia previsto o retorno da competição para 1º de junho, inicialmente data da nona rodada. Até o anúncio desta terça, contudo, era incerto se as duas rodadas adiadas seriam realocadas para o meio do calendário ou se seriam disputadas logo na retomada. Optou-se pela segunda alternativa.

Para a CBF, o "adiamento decorrente dos fatos que lamentavelmente atingiram gravemente o estado do Rio Grande do Sul, tornou indispensável o remanejamento da tabela detalhada de jogos até então divulgada".

Já as partidas canceladas anteriormente de Juventude, Grêmio e Internacional, clubes gaúchos que tiveram prejuízos imensuráveis em meio ao desastre climático no Sul, continuam sem datas definidas e serão realocadas no calendário de acordo com a disponibilidade.

Confira as novas datas das rodadas 7, 8 e 9 do Brasileirão:

7ª RODADA

01/06 (sábado)

16h

Grêmio x Red Bull Bragantino (Couto Pereira, Curitiba)

Vitória x Atlético-GO

18h30

Fluminense x Juventude

Cuiabá x Internacional

21h

Corinthians x Botafogo

02/06 (domingo)

16h

Atlético-MG x Bahia

Vasco x Flamengo

Criciúma x Palmeiras

18h30

São Paulo x Cruzeiro

Fortaleza x Athletico-PR

8ª RODADA

12/06 (quarta-feira)

17h

Botafogo x Fluminense

Atlético-GO x Corinthians

Juventude x Vitória

Red Bull Bragantino x Atlético-MG

13/06 (quinta-feira)

19h

Cruzeiro x Cuiabá

20h

Internacional x São Paulo (Heriberto Hülse, Criciúma)

Flamengo x Grêmio

Athletico-PR x Criciúma

21h30

Bahia x Fortaleza

Palmeiras x Vasco

9ª rodada

15/06 (sábado)

18h30

Red Bull Bragantino x Juventude

21h

Fluminense x Atlético-GO

16/06 (domingo)

16h

Vitória x Internacional

Corinthians x São Paulo

Athletico-PR x Flamengo

18h30

Grêmio x Botafogo (Alfredo Jaconi, Caxias do Sul)

Vasco x Cruzeiro

Cuiabá x Fortaleza

Criciúma x Bahia

17/06 (segunda-feira)

21h30

